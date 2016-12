Basket, Preolimpico: Croazia domata, Italia prima nel girone

5 luglio 2016

Coach Messina si affida al quintetto composto da Hackett, Belinelli, Gallinari, Datome e Bargnani mentre la Croazia di Petrovic risponde con Ukic, Simon, Saric, Planicic e Bogdanovic. Ed è proprio l'ala dei Brooklyn Nets ad imprimere fin da subito la sua impronta sul match segnando 12 dei 26 punti totali nel primo quarto, chiuso con i croati avanti 23-21. Nel secondo parziale sale in cattedra Daniel Hackett che porta in vantaggio gli azzurri in due occasioni. La Croazia però è in partita e va negli spogliatoi avanti 35-33 con 2 punti tolti all'Italia dopo le proteste di Petrovic.



Il terzo parziale è contraddistinto dal fallo tecnico fischiato al ct croato, reo di continue proteste nei confronti degli arbitri. Belinelli mette a segno il libero e Melli insacca da due nell'azione successiva. Hackett si scatena e infila la tripla del 51-43 a -1'37". Nell'ultimo periodo la squadra di coach Messina legittima il successo con un super Gallinari, a quota 12 come Hackett, che sfonda per due volte di seguito la difesa croata. L'Italia mette in cassaforte il successo e venerdì se la vedrà in semifinale contro la perdente di Messico-Grecia: il sogno di una qualificazione olimpica è più vivo che mai.