Basket, playoff serie A: Avellino piega Reggio Emilia, si va a gara 7

28 maggio 2016

Al PalaDelMauro la Sidigas Avellino parte meglio, spinta dal pubblico e dall'obiettivo di impattare la serie, e allunga sul 18-11 con una bomba di Nunnally. Reggio Emilia non si fa impressionare e nel secondo periodo, grazie a Golubovic, Needham e Della Valle, sorpassa e scappa sul 27-21. La squadra di Menetti arriva anche al +9 sul 35-26 con Lavrinovic e stavolta è Avellino a non perdere la testa e a rimontare: sono Cervi e Acker a guidare il break per il 35-35 all'intervallo lungo. Nel terzo quarto nella Sidigas si accende Joe Ragland: mette 12 punti nel periodo, compresa la bomba del +5, poi sono Green e il grande ex Cervi a fare 60-54 alla penultima sirena.



A inizio quarto periodo il break di Avellino prosegue, Acker e Cervi fanno +10 sul 64-54: Reggio Emilia prova a rifarsi sotto ma ogni volta è il solito Ragland, con due triple, a tenere avanti la Sidigas con un vantaggio solido. Nel finale sono i liberi di Leunen a fissare il punteggio sull'83-74: si va a gara 7, lunedì sera al PalaBigi di Reggio Emilia. Avellino ha un grande Ragland, 23 punti, unito ai 17 di Nunnally e ai 16 di Cervi. Per la Grissin Bon c'è poco oltre ai 22 punti di Kaukenas: solo 4 punti per Polonara, 7 di Della Valle e zero per Stefano Gentile.