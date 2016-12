Basket: Italia-Filippine 106-70, Gallinari segna 20 punti

25 giugno 2016

Prosegue la marcia d'avvicinamento dell'Italia al torneo preolimpico in programma dal 4 al 9 luglio a Torino. Al PalaDozza di Bologna, gli azzurri hanno travolto le Filippine (106-70) e hanno così conquistato la finale - in programma domani contro il Canada - del torneo quadrangolare Imperial Basketball City Tournament. I ragazzi di Ettore Messina hanno addirittura raggiunto un vantaggio massimo di 44 punti nel secondo quarto di gioco.

Con in campo i tre giocatori Nba, l'Italia ha messo al sicuro la partita già nei primi cinque minuti con un parziale di 22-0. Marco Belinelli ha infilato 11 punti, Danilo Gallinari ne ha messi 20 mentre Andrea Bargnani ha chiuso con 6 punti. La Nazionale di Messina affronterà domani in finale il Canada, che ha battuto 95-69 la Cina, unica squadra quest'ultima tra quelle partecipanti al torneo ad essere già qualificata per le olimpiadi di Rio. Da segnalare la prestazione di Brady Heslip per il Canada, che ha segnato 33 punti; per la Cina sono 22 punti di Jianlian Yi.