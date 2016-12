Roma 2024, Mattarella a Bach: "Teniamo molto a candidatura"

22 maggio 2015

"Teniamo molto a questa candidatura, la supportiamo con grande forza". Sono queste le parole, riportate dall'Ansa, con le quali il presidente della Repubblica ha accolto il presidente del Cio Thomas Bach per un incontro al Quirinale, parlando chiaramente della candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 . Mattarella è poi stato ufficialmente inviato a Rio per il prossimo anno. "Cercherò di organizzarmi", ha risposto.

Dopo la visita al Quirinale, il presidente del Cio è andato nella sede del comitato organizzatore di Roma 2024.

IL DISCORSO DI BACH

"Quella del'Italia è una candidatura forte per la sua storia, quella del Paese e quella sportiva. Vi auguro buona fortuna per la candidatura, mi congratulo per il vostro impegno, continuate così. Grazie per questo emozionante benvenuto - ha aggiunto Bach al termine della proiezione di un video che ricorda Roma '60 - Ho molti ricordi dei Giochi Olimpici del 1960 perché fu la mia prima esperienza olimpica. Ricordo bene Wilma Rudolph e il suo speciale cammino olimpico. La vostra candidatura è molto forte sia per la vostra storia che per la vostra ricca storia olimpica - conclude - anche perché avete tanti rappresentanti nell'organizzazione dello sport internazionale".