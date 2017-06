Ivana Di Martino vince la sua sfida con la White Ultra Run

4 giugno 2017

Un’impresa assoluta - partita il 31 maggio da Chamonix e lì conclusasi dopo nemmeno 4 giorni e poco più di 83 ore - che ha avuto, fin da subito, le sembianze di una lotta contro sé stessa. Una corsa dentro la forza di una donna che, macinando chilometro dopo chilometro, fermandosi solo per nutrirsi e riposarsi per pochi istanti, ha percorso tutta l’essenza della sua vita. Un’impresa dura, a tratti esaltante, in altri estremamente faticosa, in cui Ivana Di Martino ha dovuto domare la fatica controllando la testa e convincendosi, nonostante la stanchezza e il dolore, che niente avrebbe potuto fermarla. Una corsa senza posa, accompagnata da uno scenario mozzafiato, di giorno e di notte, che le ha imposto di resistere e di andare avanti, supportata da una forza che l’atleta ha tirato fuori senza posa e dalle energie tratte dal suo team, dai suoi supporter e, soprattutto, dagli affetti famigliari che non hanno mai mancato di farle sentire la loro presenza.



Con la sua impresa Ivana non solo ha sfidato e vinto se stessa, ma ha dimostrato come le donne possano sempre trovare una forza invincibile dentro di loro per superare ogni traguardo. E di come, grazie alla tenacia, alla forza d’animo, ai sacrifici, ogni desiderio possa essere raggiunto e conquistato. White Ultra Run è il simbolo della resilienza, dell’essenza che insegna a resistere, ad andare oltre e a superare ostacoli e difficoltà, in nome di una passione mai paga. “Lo dico e lo ripeto: esistere è resistere, è superare ogni ostacolo che la vita ci mette davanti, affrontando sempre nuove sfide che, pur sembrando impossibili, ci insegnano a essere più forti e ci portano a fare cose che parevano impensabili. Vorrei che questo servisse da esempio per tutti” ha commentato a fine corsa Ivana Di Martino.