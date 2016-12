Motocross, la Fontanesi torna in Yamaha nel 2017

29 ottobre 2016

Kiara Fontanesi , dopo l'esperienza di quest'anno in sella alla Honda , tornerà nuovamente a correre per la Yamaha nel 2017. La quattro volte campionessa di motocross femminile decide così di ritornare nella scuderia con cui ha condiviso innumerevoli successi e ora avrà lo stesso datore di lavoro del suo fidanzato Maverick Vinales. "Sono molto felice di tornare alla Yamaha , per me è come tornare a casa. Il 2016 è stata una stagione difficile".

In sella alla Honda Kiara è riuscita a vincere solo il GP d'Italia, troppo poco per un'atleta affamata di successi come lei. "L'esperienza in Honda mi ha regalato poche gioie, ma ha insegnato tanto a me e a tutto il team. Abbiamo capito tante cose e siamo pronti e motivati per la nuova sfida. C'è da tornare al vertice, un anno no ci sta ed è servito". La Fontanesi avrà a disposizione la nuova Yamaha YZ 250 per andare alla caccia del quinto titolo mondiale.