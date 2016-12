Formula 4: vittoria al debutto per Mick Schumacher

9 aprile 2016

Esordio super per Mick Schumacher nel campionato italiano di Formula 4: a Misano il 17enne ha chiuso gara-1 davanti a tutti. Grande prova per il figlio di Micheal che è partito dalla seconda piazza e dopo pochi giri, con un gran sorpasso all'esterno, ha scavalcato l'argentino Siebert per poi prendere il largo e chiudere la gara con un vantaggio di quasi tre secondi. Sul podio grande emozione e gesti che ricordano quelli di papà.