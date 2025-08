Volley, Simona Cinà morta in piscina durante una festa

LEGALE FAMIGLIA CINÀ: "TANTI PUNTI OSCURI"

"Ci sono troppe cose che non tornano. Nessuno per molto tempo si è accorto che Simona era in acqua morta. Eppure la piscina è piccola e la villa era piena di giovani. Poi la ragazza aveva la faccia in su. Se fosse caduta in acqua non l'avrebbero trovata in quella posizione. E anche ammettendo che si sia sentita male mentre era in piscina, come mai nessuno ha visto il cadavere?": per l'avvocato Gabriele Giambrone, legale della famiglia di Simona Cinà, sono tanti i punti da chiarire sulla tragedia. Il penalista ha chiesto una autopsia urgente.