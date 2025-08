Volley, troppa Polonia per l'Italia: azzurri sconfitti 3-0 in finale

Non arriva il bis per l'Italia nella Volleyball Nations League, dopo il successo dell'Italvolley al femminile: Michieletto e compagni vengono sconfitti per 3-0 dalla Polonia (25-22, 25-19, 25-14). Il primo set è molto combattuto, coi polacchi subito avanti e gli azzurri che rispondono presente, pareggiando e sorpassando con Michieletto. La reazione di Leon e compagni è però dirompente, col +4 che viene annullato da Lavia, e il set rimane a lungo in equilibrio. Lo spezza ancora Leon, che porta i suoi sul +2: è 25-22 polacco, Semeniuk chiude il parziale. Nel secondo set, invece, l'Italia sembra sotto shock e fatica a reagire ai colpi avversari: subito +5 polacco, Semeniuk e Leon sono molto aggressivi e l'Italia non riesce a contenerli. Si arriva così al 25-19, formalizzato dall'errore in battuta di Porro, e a un terzo set da incubo. Annichilita fisicamente e psicologicamente dai rivali, l'Italia di fatto sparisce dal campo. Ha buon gioco la Polonia, che vola sul +10 e dilaga con Semeniuk e Komenda: il match si chiude dunque con un umiliante 25-14 e il 3-0 polacco. Secondo successo nella Volleyball Nations League per i polacchi, che bissano la vittoria del 2023: Leon (16) e Semeniuk (14) i trascinatori. Poco da salvare per l'Italia di mister De Giorgi, che ha in Lavia l'unico giocatore in doppia cifra con 11 punti: deludenti Michieletto (7) e Romanò (3).