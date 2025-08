Volley: Busto porta in Italia la prima giocatrice col velo

Una giocatrice col velo non si era mai vista in Italia. Sarà una Uyba Busto Arsizio da record quella che affronterà il prossimo campionato di A1 di volley femminile. E non solo per i capelli nascosti della schiacciatrice egiziana Mariam Metwally. Nella rosa che avrà a disposizione coach Enrico Barbolini ci sono infatti giocatrici da quattro continenti: Europa, Asia, America e, appunto, Africa. Un record, appunto.