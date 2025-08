Caso Cogliandro, Lega Volley donne: "Nessuna barbarie, Asia mai licenziata né mandata via di casa"

Fabris conclude con un appello allo Stato nella speranza che "faccia la propria parte sino in fondo per sostenere la maternità delle atlete, come avviene per tutte le altre lavoratrici di questo Paese", perché "non possiamo infatti più accettare che questo tema, come altri, vada a pesare unicamente sulle spalle delle nostre società. In questo senso, ringraziamo il ministro Abodi che sappiamo essere già al lavoro, insieme agli altri ministeri interessati e al Parlamento, per individuare una soluzione giusta per tutte le atlete italiane e utile allo Sport. La maternità non può mai essere un problema!".