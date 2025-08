Volley, doppia vittoria per Cogliandro: Perugia rispetta il contratto e la Lega pensa a una maggiore tutela

Asja Cogliandro e la Bartoccini Perugia hanno trovato un accordo: il club umbro di volley femminile verserà tutto il dovuto dopo l'interruzione del rapporto per la sua gravidanza. La pallavolista, all'ottavo mese, ha espresso la sua soddisfazione in un'intervista alla Stampa: "Voglio essere l'ultima a trovarsi in una situazione così. Ora credo che una situazione del genere non si ripeterà più, qualcosa cambierà. Emotivamente è stato molto faticoso, data la mia situazione e una gravidanza difficile".