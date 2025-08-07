Logo SportMediaset
Sophie Cunningham sfiorata da un sex toy durante un match di Wnba

07 Ago 2025 - 07:30
Prosegue il lancio di sex toy in occasione delle partite della Wnba, la lega professionistica americana di basket femminile. L'ultimo episodio è avvenuto in occasione della partita tra le Indiana Fever e le Los Angeles Sparks, con uno di questi oggetti che lanciato in campo è atterrato vicino alla giocatrice Sophie Cunningham. L'ala delle Fever è saltata indietro per la sorpresa. Proprio lei, che aveva espresso pubblicamente sui social media il suo disappunto per questi gesti da parte dei tifosi.

