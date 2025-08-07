Sophie Cunningham sfiorata da un sex toy durante un match di Wnba

Prosegue il lancio di sex toy in occasione delle partite della Wnba, la lega professionistica americana di basket femminile. L'ultimo episodio è avvenuto in occasione della partita tra le Indiana Fever e le Los Angeles Sparks, con uno di questi oggetti che lanciato in campo è atterrato vicino alla giocatrice Sophie Cunningham. L'ala delle Fever è saltata indietro per la sorpresa. Proprio lei, che aveva espresso pubblicamente sui social media il suo disappunto per questi gesti da parte dei tifosi.