Volley, Nations League maschile: sesto sigillo per l'Italia, 3-1 al Brasile

Gli azzurri rimontano lo svantaggio iniziale e vincono 3-1 (23-25, 25-20, 25-15, 25-21), mettendo così a referto la sesta vittoria in nove gare. Il primo set vede un avvio molto equilibrato, con Romanò e compagni a rispondere colpo su colpo ai rivali. Lo scatto decisivo arriva coi muri di Alan, che insieme alle giocate di Honorato piazza il +3 brasiliano. Gli azzurri tornano sotto, ma l'errore di Russo li condanna a perdere per 25-23. L'avvio del secondo parziale è shock, con un'Italia intimorita e fuori dalla partita, che va sotto per 7-2. Gli errori brasiliani e l'ace di Michieletto la rimettono in carreggiata e proprio il giocatore di Trento, in tandem con Giannelli, scardina la difesa avversaria. Romanò e Michieletto formano un tandem inarrestabile per l'Italia, chiudendo a 20 e 17 punti, e firmano la vittoria nel secondo set per 25-20. Ancora più dominato il terzo parziale, con gli azzurri che volano sul +7 (18-11) e si rendono imprendibili, con Galassi a firmare il +10 e gli errori brasiliani a chiudere su un perentorio 25-15. Non è ancora finita, perchè il Brasile ha un moto d'orgoglio e si porta in vantaggio nel quarto e decisivo set, prima del nuovo e definitivo scatto azzurro. Lo firma ancora un sontuoso Michieletto, con Romanò e Galassi a ricacciare indietro i verdeoro nel finale del parziale. La difesa azzurra regge, l'attacco è letale e l'ace di Lavia chiude il match sul punteggio di 3-1, col 25-21 nel quarto set. Sei vittorie e tre sconfitte per l'Italia, che tornerà in campo giovedì col Canada e intravede le Final Eight.