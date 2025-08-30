Volley, Mondiali femminili: l'Italia supera la Germania 3-0 e vola ai quarti

Paola Egonu miglior realizzatrice con 21 punti (4 muri e 1 ace)
© X
La Nazionale femminile di pallavolo approda ai quarti ai Mondiali in corso in Thailandia. Al PalaHuamark di Bangkok le ragazze di Julio Velasco hanno battuto 3-0 (25-22, 25-18, 25-11) la Germania guidata dal Ct italiano Giulio Bregoli, allungando la striscia-record
di vittorie a 33 incontri. Ai quarti le azzurre affroteranno la vincente di Polonia-Belgio. Paola Egonu miglior realizzatrice con 21 punti (4 muri e 1 ace).
Nel primo match da dentro o fuori, capitan Danesi e compagne hanno superato l'ostica Germania dimostrando grande solidità ed autorevolezza nel corso di un match reso combattuto nei primi due set dalla tenacia delle tedesche. Presenti al PalaHuamark anche l'Ambasciatore Italiano a Bangkok, Paolo Dionisi, e il presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi.
Le ragazze di Julio Velasco hanno dunque messo in campo l'ennesima prova da grande squadra staccando il pass per i quarti di finale che le vedrà opposte ad una tra Polonia e Belgio (in campo subito dopo l'Italia). Appuntamento fissato per mercoledì 3 settembre quando le azzurre torneranno al PalaHuamark per un match che varrà l'accesso alla zona medaglie.
VELASCO: "SODDISFATTO, ORA PENSIAMO AI QUARTI"
"E' stata una partita diversa da quello ci aspettavamo. loro ricevevano male e questo ci ha avvantaggiato. E' stata una partita difficile, la forza mentale è stata importante". Così i il ct Julio Velasco. "Non ci siamo abbattuti quando ci hanno messo in difficoltà - ha aggiunto alla Rai - Ora guardiamo ai quarti, partita dopo partita. Nessuno ci regala niente".
Commenti (0)