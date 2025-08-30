Volley, Mondiali femminili: l'Italia supera la Germania 3-0 e vola ai quarti

VELASCO: "SODDISFATTO, ORA PENSIAMO AI QUARTI"

"E' stata una partita diversa da quello ci aspettavamo. loro ricevevano male e questo ci ha avvantaggiato. E' stata una partita difficile, la forza mentale è stata importante". Così i il ct Julio Velasco. "Non ci siamo abbattuti quando ci hanno messo in difficoltà - ha aggiunto alla Rai - Ora guardiamo ai quarti, partita dopo partita. Nessuno ci regala niente".