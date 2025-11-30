Logo SportMediaset

Volley
PALLAVOLO

Volley, Superlega: Perugia si conferma capolista, ok Verona. Bene Scandicci e Milano nel femminile

La Sir Susa Scai vince contro Cisterna, la Rana a Padova. Tra le donne, successi per Savino del Bene e Vero Volley

30 Nov 2025 - 20:03
© Perugia Volley

© Perugia Volley

L’8ª giornata di Superlega vede la conferma in cima alla classifica di Perugia: gli umbri piegano 3-0 Cisterna e salgono a 23 punti. Alle loro spalle resta Verona, vincente 3-1 in casa di Padova. Civitanova festeggia 3-0 contro Cuneo, Trentino 3-0 sul campo di Milano. Ultima resta Grottazzolina, piegata 3-1 da Modena. Il 12º turno della Serie A1 femminile prosegue invece con i successi di Scandicci e Milano, 3-0 su Macerata e 3-1 su Busto Arsizio.

SUPERLEGA MASCHILE
La domenica dell’ottavo turno di Superlega vede il successo per 3-0 (25-18, 25-23, 25-20) della Sir Susa Scai Perugia su Cisterna Volley, risultato che permette agli umbri di portarsi a 23 punti in vetta alla classifica, confermandosi così i primi della classe davanti a Verona. La Rana resta infatti in scia battendo 3-1 (26-24, 24-26, 25-22, 27-25) la Sonepar Padova fuori casa e rimanendo a -3 dal primo posto. A sorridere è anche la Cucine Lube Civitanova, grazie al 3-0 (25-20, 25-13, 25-18) interno sulla MA Acqua S.Bernardo Cuneo. I Campioni d’Italia in carica dell’Itas Trentino vincono invece 3-0 (26-24, 25-16, 25-21) all’Unipol Forum contro l’Allianz Milano, mentre la Valsa Group Modena piega 3-1 (25-18, 21-25, 25-18, 25-18) la Yuasa Battery Grottazzolina, lasciandola così all’ultimo posto della classifica: i marchigiani hanno conquistato un solo punto fin qui in campionato.

SERIE A1 FEMMINILE
La dodicesima giornata di Serie A1 prosegue con la vittoria di Scandicci. La Savino del Bene batte 3-0 (25-15, 26-24, 25-16) la Cbf Balducci Hr Macerata e risponde così al successo centrato ieri dalla Prosecco Doc A.Carraro Imoco (3-0 in casa di Perugia), tornando a -6 punti dalla capolista (40 punti per le venete, 34 per le toscane). La Numia Vero Volley Milano si gode invece un successo di 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-20) in casa contro l’Eurotek Laica Uyba, mentre la Reale Mutua Fenera Chieri '76 passa 3-0 (25-23, 25-15, 25-17) sul campo della Omag-Mt San Giovanni in Marignano: le emiliane restano quindi fanalino di coda della graduatoria, con 7 punti. La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vince poi 3-2 (25-22, 23-25, 21-25, 25-23, 15-12) contro la Wash4green Monviso Volley, Bergamo 3-0 (25-20, 25-20, 25-22) su Il Bisonte Firenze.

volley

