Giornata della disabilità: in Italia 20% degli impianti off-limits, ma a Monza il "No Limits Team" abbatte le barriere

La filosofia del team è riassunta da Massimo Tadini, direttore responsabile: "Dobbiamo smettere di parlare di due mondi – i 'normali' e i 'diversi' – che stanno nello stesso luogo ma restano separati. La vera inclusione è un'autentica mescolanza di persone che hanno opportunità diverse, ma che in campo servono l'una all'altra per raggiungere lo scopo comune: fare punto e vincere".