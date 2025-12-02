Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Volley
1 di 11
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

volley

Giornata disabilità: a Monza il "No Limits Team" abbatte le barriere

02 Dic 2025 - 15:40
11 foto

Ogni anno il 3 dicembre si celebra la Giornata Mondiale della Disabilità, con l’intento di promuovere la piena inclusione e la tutela dei diritti delle persone più fragili in ogni ambito sociale. Un prezioso momento in cui poter approfondire l’attuale stato dell’arte sul territorio nazionale. Ad esempio, per quanto riguarda la pratica sportiva, nell’ultimo report di Osservatorio Valore Sport è stato evidenziato come moltissime strutture in Italia risultino inaccessibili (oltre il 20%) per coloro che convivono con la disabilità. In questo contesto nazionale, squadre come No Limits Team di Monza rappresentano un virtuoso esempio di accessibilità allo sport, in collaborazione con il Vero Volley.

Ultimi video

01:04
DICH EGONU 7-9 DICH

Egonu: "Fiera di me stessa e della squadra"

02:20
DICH ROBERTO PIAZZA (ALLENATORE MILANO) 21/10 DICH

Piazza: "L'obiettivo è quello di migliorarsi sempre. Andiamo avanti"

01:11
DICH LUCIO FUSARO (PRESIDENTE POWERVOLLEY MILANO) 21/0 DICH

Fusaro: "L'obiettivo è quello di migliorarsi sempre. Andiamo avanti"

06:41
DICH VELASCO QUIRINALE DICH

Velasco: "Gruppo unito e fantastico"

01:58
DICH DANESI QUIRINALE DICH

Danesi al Quirinale: "Velasco fondamentale. Per ora siamo le più forti"

01:27
DICH ANTROPOVA QUIRINALE DICH

Antropova: "Orgogliose di essere di nuovo qui"

02:19
DICH ANZANI ARRIVO FIUMICINO DICH

Anzani: "Siamo orgogliosi, per me è stato qualcosa di speciale dopo due estati difficili"

00:58
DICH MICHIELETTO ARRIVO FIUMICINO DICH

Michieletto: "Ci sono momenti importanti nelle partite che mi sono sempre piaciuti"

05:17
DICH MANFREDI ARRIVO FIUMICINO 29/9 DICH

Manfredi: "Il segreto è lavorare, lavorare, lavorare"

01:12
DICH LUCA PORRO VOLLEY 27/9 DICH

Porro: "Che"bella Italia! Chi entra dalla panchina deve dare il massimo"

10:18
DICH DE GIORGI PRE SEMIFINALE 26/9 DICH

De Giorgi alla vigilia della semifinale: "Siamo una squadra con caratteri importanti"

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

00:46
DICH GARGIULO POST ITA-BEL 16/9 DICH

Gargiulo: "Ci abbiamo provato, loro l'hanno voluto più di noi"

01:57
DICH DE GIORGI POST ITA-BEL 16/9 DICH

De Giorgi: "Peccato non aver concretizzato una rimonta che sarebbe stata importante"

00:53
DICH SBERTOLI POST ITA-BEL 16/9 DICH

Sbertoli: "Loro hanno tenuto un livello più alto del nostro"

01:04
DICH EGONU 7-9 DICH

Egonu: "Fiera di me stessa e della squadra"

I più visti di Volley

Perugia si conferma capolista in Superlega, ok Verona. Bene Scandicci e Milano nel femminile

Rosamaria Montibeller e il futuro a Casalmaggiore

Pallavoliste in vacanza: Orro, Sylla & Co si godono il mare

Francesca Piccinini entra nella International Volleyball Hall of Fame

Elena Pietrini, schiacciatrice della Savino Del Bene Scandicci, in versione modella.

"Un estate al mare": i ricordi delle pallavoliste

Il teatro delle storie sportive e delle imprese storiche della UYBA Volley cambia denominazione: inaugurato nel 1997 e dal 2007 Palayamamay, diventa e-work Arena. 

I primi scatti della e-work Arena