Giornata disabilità: a Monza il "No Limits Team" abbatte le barriere

© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Ogni anno il 3 dicembre si celebra la Giornata Mondiale della Disabilità, con l’intento di promuovere la piena inclusione e la tutela dei diritti delle persone più fragili in ogni ambito sociale. Un prezioso momento in cui poter approfondire l’attuale stato dell’arte sul territorio nazionale. Ad esempio, per quanto riguarda la pratica sportiva, nell’ultimo report di Osservatorio Valore Sport è stato evidenziato come moltissime strutture in Italia risultino inaccessibili (oltre il 20%) per coloro che convivono con la disabilità. In questo contesto nazionale, squadre come No Limits Team di Monza rappresentano un virtuoso esempio di accessibilità allo sport, in collaborazione con il Vero Volley.