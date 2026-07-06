Pallavolo e Gen Z: i segreti di un boom planetario tra effetto Haikyuu, inclusione e nutrizione

La nuova generazione di atleti non solo vive lo sport con passione, ma anche con una consapevolezza inedita che si riflette a tavola. Il Nutrition Trend Report di EIT Food evidenzia come la Gen Z europea prediliga cibi naturali (54%) e la trasparenza nelle etichette (49%), mostrando una decisa critica verso i prodotti processati. Una tendenza che trova spazio anche nell'alto livello: una ricerca dell'Università di Winchester su oltre 300 atleti ha rilevato che il 33% segue una dieta vegetariana o vegana per massimizzare le performance. "I giovani atleti non cercano più scorciatoie, ma strumenti per potenziare il proprio gioco", commenta il dott. Alfonso Presutto, nutrizionista della Nazionale maschile di pallavolo. "In uno sport caratterizzato da azioni esplosive e rapidi cambi di direzione, l’alimentazione a base vegetale e la scelta di nutrienti di qualità sono leve strategiche per gestire lo stress infiammatorio e ottimizzare il recupero. La trasparenza che i ragazzi pretendono dalle etichette è la stessa che chiedono al proprio percorso atletico: cercano qualità e sostanza". Le bevande vegetali di OraSì rappresentano in questo senso una scelta concreta e trasparente.