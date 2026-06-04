Michieletto e Wołosz lanciano la nuova Asics SKY ELITE FF4 per lo sport indoor

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ASICS presenta la nuova scarpa da indoor SKY ELITE FF 4, progettata per offrire maggiore energia per muovere corpo e mente.
La SKY ELITE FF 4 è stata sviluppata con tecnologie avanzate per consentire agli atleti di sperimentare un’ammortizzazione morbida e reattiva, una calzata stabile e di supporto, in grado di aumentare la potenza nei salti e di assorbire efficacemente gli impatti. Il modello è pensato per favorire elevazioni più esplosive e movimenti più sicuri, offrendo agli atleti il sostegno necessario per esprimere al meglio le proprie prestazioni.
Rimbalzo reattivo: tecnologia FF BLAST MAX
La tecnologia FF BLAST MAX assicura una sensazione di cushioning dinamico sotto il piede. È integrata su tutta l’intersuola per offrire un equilibrio tra morbidezza e reattività. Gli atleti percepiscono il suo contributo durante salti dinamici e atterraggi, dove la struttura maggiorata dell’intersuola aiuta ad assorbire gli impatti e, allo stesso tempo, a restituire energia, supportando le sequenze di salto e le ripetute spinte tipiche del gioco indoor.
Progettata per salti più potenti: tecnologia RISETRUSS
La tecnologia RISETRUSS è collocata strategicamente per aumentare il sostegno e generare una spinta più efficace, favorendo un’elevazione superiore.
Grazie a un punto di flessione mirato e al rinforzo dell’intersuola tra avampiede e mesopiede, il sistema si comprime in fase di atterraggio e permette all’ammortizzazione di lavorare in modo più efficiente. Questa soluzione migliora la resa complessiva del sistema ammortizzante mantenendo la stabilità strutturale necessaria per salti potenti, offrendo un aiuto concreto negli stacchi esplosivi e nei rapidi cambi di direzione
Calzata adattiva: tecnologia DYNALACING
La tecnologia DYNALACING garantisce una calzata flessibile che mantiene il piede saldamente in posizione, favorendo salti più sicuri e potenti.
La scarpa è studiata per avvolgere l’avampiede durante i movimenti dinamici, permettendo al piede di muoversi in modo naturale al suo interno. Questo sistema di contenimento bilancia forza e controllo, supportando uno stacco efficiente e una maggiore stabilità negli atterraggi ad alto impatto. Nel complesso, queste caratteristiche offrono una sensazione di connessione e sicurezza, consentendo agli atleti di esprimersi al meglio nei momenti più intensi della partita.
Alessandro Michieletto, atleta ASICS e pallavolista professionista, ha dichiarato:
“Nel mio ruolo di gioco, la capacità di saltare in alto è fondamentale, così come lo è un atterraggio stabile. La SKY ELITE FF 4 mi offre una spinta maggiore in elevazione, garantendo al tempo stesso un appoggio morbido e controllato. Questo mi aiuta a mantenere energia e stabilità per tutta la partita. Amo anche il colore rosa vivace: mi trasmette carica e sicurezza in campo”.
Joanna Wołosz, atleta ASICS e pallavolista professionista, ha dichiarato:
“Come palleggiatrice, salto continuamente per dirigere il gioco; quindi, una calzata stabile e confortevole è essenziale. La SKY ELITE FF 4 avvolge perfettamente l’avampiede mantenendo il piede fermo e stabile durante i movimenti. Questa sensazione, unita a un’ottima ammortizzazione, mi dà sicurezza e mi permette di mantenere alte prestazioni anche nelle partite più intense”.
Yating Lin Girtz, Global Product Manager di ASICS, ha dichiarato:
“Il principale obiettivo progettuale della SKY ELITE FF 4 è aiutare i giocatori indoor a saltare più in alto e muoversi con maggiore sicurezza. Combinando ammortizzazione reattiva, sostegno mirato al mesopiede e un avvolgimento stabile dell’avampiede, la scarpa facilita una maggiore elevazione e transizioni più fluide tra stacco e atterraggio. In ASICS crediamo che muovere il corpo significhi anche liberare la mente. Siamo entusiasti di vedere gli atleti muoversi con energia e sicurezza in campo indossando le nuove SKY ELITE FF 4”.
La SKY ELITE FF 4 sarà disponibile su asics.com e nei negozi ASICS selezionati in tutto il mondo.