Michieletto e Wołosz lanciano la nuova Asics SKY ELITE FF4 per lo sport indoor

Yating Lin Girtz, Global Product Manager di ASICS, ha dichiarato:

“Il principale obiettivo progettuale della SKY ELITE FF 4 è aiutare i giocatori indoor a saltare più in alto e muoversi con maggiore sicurezza. Combinando ammortizzazione reattiva, sostegno mirato al mesopiede e un avvolgimento stabile dell’avampiede, la scarpa facilita una maggiore elevazione e transizioni più fluide tra stacco e atterraggio. In ASICS crediamo che muovere il corpo significhi anche liberare la mente. Siamo entusiasti di vedere gli atleti muoversi con energia e sicurezza in campo indossando le nuove SKY ELITE FF 4”.