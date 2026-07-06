"Questo arbitro è un po' sospetto": ecco chi è Raphael Claus, protagonista del caso Balogun

Brasiliano di Santa Barbara d'Oeste, 46 anni, arbitro Fifa dal 2015, Raphael Claus è il direttore di gara che mostrando il cartellino rosso a Folarin Balogun - al 19' del secondo tempo di Stati Uniti-Bosnia Erzegovina del 2 luglio - ha involontariamente innescato il 'casus belli' tra Fifa e Uefa, dopo che la prima ha deciso a sorpresa di sospendere la squalifica dell'attaccante, che potrà così giocare gli ottavi di finale del Mondiale contro il Belgio.
In una azione di gioco, Balogun aveva calpestato una caviglia del difensore del Sassuolo Tarik Muharemovic. In un primo momento Claus non aveva estratto il rosso, forse optando per l'involontarietà, ma era stato richiamato allo schermo dalla sala Var, decidendo quindi per il "grave fallo di gioco", che prevede l'espulsione diretta. Nella fase a gironi di questi Mondiali aveva già diretto Spagna-Arabia Saudita (4-0).
Claus - che Donald Trump ha definito arbitro "un po' sospetto" - era finito nel 2024 al centro di una polemica, a seguito delle denunce fatte dal proprietario del Botafogo John Textor: ascoltato dalla commissione parlamentare sulle scommesse in Brasile è stato scagionato senza subire alcuna sanzione. Textor aveva presentato documenti su presunte combine nel campionato brasiliano: tra le partite contestate figuravano alcuni incontri diretti da Claus. Le accuse si sarebbero rivelate infondate e la stessa Federazione non ha avviato alcun procedimento disciplinare contro di lui.
Nel frattempo, la Federcalcio brasiliana ha voluto diffondere un comunicato in difesa del suo arbitro: "Respingiamo qualsiasi insinuazione che metta in dubbio l'integrità di Raphael Claus, un professionista esemplare".