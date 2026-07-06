Mondiali 2026

"Questo arbitro è un po' sospetto": ecco chi è Raphael Claus, protagonista del caso Balogun

46 anni, ha deciso per l'espulsione dell'attaccante americano dopo essere stato richiamato dal Var

06 Lug 2026 - 19:44
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Brasiliano di Santa Barbara d'Oeste, 46 anni, arbitro Fifa dal 2015, Raphael Claus è il direttore di gara che mostrando il cartellino rosso a Folarin Balogun - al 19' del secondo tempo di Stati Uniti-Bosnia Erzegovina del 2 luglio - ha involontariamente innescato il 'casus belli' tra Fifa e Uefa, dopo che la prima ha deciso a sorpresa di sospendere la squalifica dell'attaccante, che potrà così giocare gli ottavi di finale del Mondiale contro il Belgio.

In una azione di gioco, Balogun aveva calpestato una caviglia del difensore del Sassuolo Tarik Muharemovic. In un primo momento Claus non aveva estratto il rosso, forse optando per l'involontarietà, ma era stato richiamato allo schermo dalla sala Var, decidendo quindi per il "grave fallo di gioco", che prevede l'espulsione diretta. Nella fase a gironi di questi Mondiali aveva già diretto Spagna-Arabia Saudita (4-0).

Claus - che Donald Trump ha definito arbitro "un po' sospetto" - era finito nel 2024 al centro di una polemica, a seguito delle denunce fatte dal proprietario del Botafogo John Textor: ascoltato dalla commissione parlamentare sulle scommesse in Brasile è stato scagionato senza subire alcuna sanzione. Textor aveva presentato documenti su presunte combine nel campionato brasiliano: tra le partite contestate figuravano alcuni incontri diretti da Claus. Le accuse si sarebbero rivelate infondate e la stessa Federazione non ha avviato alcun procedimento disciplinare contro di lui.

Nel frattempo, la Federcalcio brasiliana ha voluto diffondere un comunicato in difesa del suo arbitro: "Respingiamo qualsiasi insinuazione che metta in dubbio l'integrità di Raphael Claus, un professionista esemplare". 

Leggi anche

Il caso Balogun degno di una spy story: "C'entrano ministri, avvocati e dirigenti"

mondiali 2026
folarin balogun
donald trump
Notizie del giorno
Vedi tutti
20:26
Amorim è arrivato a Milano: "Sono molto felice, è una grande sfida" Martedì è atteso a Milanello
20:15
Nba: ufficiale il passaggio di Antetokounmpo ai Miami Heat
Sfida sulle minicar Lego
20:12
Sfida sulle minicar Lego
20:10
Alex Marquez e Di Giannantonio coppia ufficiale KTM per il 2027... e oltre
20:06
Milan, mercoledì 8 luglio presentazione nuovo tecnico Amorim