L'infortunio alla centrale

Chirichella, addio Champions: rottura del crociato

La centrale azzurra si è infortunata a pochi giorni dalla semifinale di Champions League contro il VakifBank

30 Apr 2026 - 14:04
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La rottura del legamento crociato anteriore ha messo fine alla stagione di Cristina Chirichella. La centrale dell'Imoco Conegliano si è infortunata durante uno degli ultimi allenamenti in Italia prima della partenza per Istanbul, dove sabato le Pantere giocheranno la semifinale di Champions League contro le padrone di casa del VakifBank. Il 22 aprile scorso la 32enne napoletana aveva contribuito alla conquista del nono scudetto della formazione veneta, conquistato dopo la vittoria in gara 4 contro la Vero Volley Milano. Come riportato nel comunicato dell'Imoco, "la centrale gialloblù svolgerà nei prossimi giorni ulteriori accertamenti per poi procedere all’operazione chirurgica e intraprendere i mesi di rieducazione dell’arto infortunato".

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