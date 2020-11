Monza vince ancora, Perugia espugna Vibo Valentia

VOLLEY MASCHILE

La Sir Safety Conad Perugia sbanca in quattro set (23-25, 29-27, 17-25, 22-25) il PalaMaiata di Vibo Valentia, sconfigge la Tonno Callipo Calabria e si riprende la vetta della classifica nella 1ª giornata di ritorno in SuperLega. Atanasijević e compagni hanno messo in campo furore agonistico ed allo stesso tempo freddezza nei momenti topici del primo e quarto parziale, conquistando anche il terzo set dopo aver perso ai vantaggi quello precedente. Sintomo di una squadra che è tornata a giocare ad alto ritmo dopo la sosta per i numerosi casi di Covid-19 nel gruppo. Lega Pallavolo Serie A

Weekend spumeggiante per la Vero Volley Monza, che sul taraflex di casa batte la Leo Shoes Modena per 3-1 (25-14, 21-25, 25-13, 25-22). Džavoronok e Lagumdzija approcciano benissimo il match, Modena subisce la loro continuità e cede il primo set. I gialli di Giani risalgono nel secondo parziale, ma i brianzoli ripartono con convinzione il terzo parziale, vinto con un discreto vantaggio, e fanno le prove di fuga nel prologo del quarto, chiudendo i conti nonostante una determinazione reazione degli ospiti. Così anche il tabù Modena in Brianza è stato sfatato. Terzo successo consecutivo per gli uomini di Eccheli dopo quelli ottenuti contro Piacenza e Perugia.

La Cucine Lube Civitanova rialza subito la testa riscattando la sconfitta interna contro Vibo Valentia con un 3-1 (25-17, 25-12, 19-25, 25-13) rifilato alla NBV Verona. Tutti e tre i parziali conquistati dai ragazzi di Fefè De Giorgi sono un monologo della Lube, solida nel muro-difesa e sempre concreta nel contrattacco. Solo il terzo set si apre con Verona che mette il muso davanti per la prima volta nel match, senza però trovare la miracolosa rimonta nella frazione decisiva, la quarta.

Anticipo di SuperLega che ha sorriso ai padroni di casa della Gas Sales Bluenergy Piacenza, che dopo una partita tirata conquistano tre punti (19-25, 25-21, 25-21, 25-22) importanti contro la Consar Ravenna. Partita combattuta quella andata in scena al PalaBanca: buona partenza di Mengozzi e compagni che approfittano di qualche disattenzione in casa biancorossa e conquistano il set. La reazione di Piacenza non si fa attendere: gli emiliani mettono in campo grinta e concretezza e sono bravi a trovare la parità subito nel secondo parziale e a passare avanti nonostante nel terzo set siano costretti a rinunciare a Grozer, uscito per un problema fisico. Ravenna prova a lottare nel quarto set, ma Piacenza ha la meglio e conquista la vittoria.

Ritorno al successo per l’Allianz Milano. Al Palasport di Cisterna la formazione milanese si impone con il punteggio di 3-0 (21-25, 20-25, 18-25) sui padroni di casa della Top Volley e conquista tre punti che la lanciano a quota 19 in classifica. Prova di carattere e di grande qualità per i ragazzi di Piazza, che hanno messo in campo un gioco fluido che ha creato grosse difficoltà agli ospiti, trovando un pronto ed immediato riscatto dopo due sconfitte consecutive. Grande protagonista della contesa è Maar che si aggiudica il premio di MVP, con 19 punti messi a segno.

RISULTATI E CLASSIFICA