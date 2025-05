Serie A, Atalanta-Roma 2-1: Lookman e Sulemana mandano la Dea in Champions, giallorossi sesti

Per la quinta volta nelle ultime sette stagioni l'Atalanta è tra le squadre qualificate per la Champions League. Il terzo posto matematico conquistato grazie al 2-1 contro la Roma in un vero e proprio scontro diretto certifica quello che potrebbe ormai sembrare normalità, ma non sottolinea abbastanza l'ennesima stagione di altissimo livello dei ragazzi di Gasperini. Le firme sui tre punti decisivo sono del solito Lookman e della novità Sulemana, una carta pescata dal mazzo da Gasperini come a certificare - ancora una volta - il suo tocco sul destino trionfale della sua creatura. Per la Roma il danno e la beffa: non solo la sconfitta è arrivata dopo 19 partite di imbattibilità, ma costringe i giallorossi a scivolare al sesto posto a due punti di distanza da Juventus e Lazio lasciando a loro il destino o meno di fare compagnia a Napoli, Inter ed Atalanta nella prossima Champions.