Como, l'agente di Da Cunha: "Non abbiamo ricevuto richieste per lui"

Lucas Da Cunha non ha intenzione di lasciare il Como al termine della stagione. Nonostante le voci riguardanti il suo futuro, il brasiliano difficilmente abbandonerà le sponde del Lario come spiegato dal suo agente Frederic Guerra in un'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com: " Ho visto sulla stampa che il Presidente ha parlato di molti club. Per quanto mi riguarda, non ho ricevuto richieste riguardo a Lucas, anche perché i club sanno che ha rinnovato. Quello che posso dire ad oggi è che si trova molto bene a Como, è molto felice. Non abbiamo assolutamente affrontato l’argomento della prossima stagione, visto che ha rinnovato il suo contratto a gennaio e, al momento, non è un tema attuale. Quindi, se ci saranno richieste a giugno, sarà in quel momento che mi farò delle domande e che ci faremo delle domande insieme a Lucas".