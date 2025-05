Internazionali, Paolini: "Fatta partita di resistenza, contro Shnaider altro match tosto"

"E' stata una partita di resistenza, un resistere ai suoi colpi imprevedibili e veloci. Ostapenko non è un'avversaria facile da affrontare. Sono sempre stata li, ho provato a giocare sempre una palla in più. E alla fine ha pagato. Sicuramente l'inizio non è stato dei migliori, però piano piano. palla dopo palla ce l'ho fatta. Contro di lei avevo preso 6-2 6-2 a Doha". Così in un punto stampa Jasmine Paolini dopo aver superato la lettone Ostapenko ed essere approdata ai quarti degli Internazionali, prima azzurra a riuscirci dopo 11 anni a Roma. "Per ora sta andando tutto bene. Speriamo di continuare. Domani sarà un altro match tosto. La Shnaider è una giocatrice molto completa, mancina che sa giocare bene sulla terra quindi ci ho giocato più volte in doppio e sarà secondo me molto tosta, però ce la metteremo tutta. Sono contenta di questo risultato ovviamente. E' stato un anno e mezzo molto positivo e spero di continuare a cercare di migliorarmi e di stare qui a questo livello mi piace un sacco avere questa opportunità di giocare in questi campi e quindi spero di rimanerci più a lungo possibile. La vittoria di Roma contro Wang dello scorso anno è stata una svolta? Sì, arrivavo da 4 mesi dovevo vinto forse due partite. Mi ricordo il match. È stato un momento chiave. Nel senso che mi ha cambiato la stagione. Forse li ho preso un po' di fiducia e ho visto che ho iniziato a giocare meglio. Forse anche la terra che mi ha dato più tempo di fare il mio gioco e alla fine da lì effettivamente è andato tutto meglio. Io favorita domani? In questi tornei non è che vincono sempre quelle con il ranking migliore, quindi è così per tutte ogni giorno. È una nuova sfida e cercherò di dare il massimo e speriamo di poterla portare a casa", ha concluso.