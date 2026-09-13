L'Italvolley non sbaglia un colpo, batte la Slovacchia e vola agli ottavi

Dopo la beffa l’Italvolley cambia completamente marcia nel terzo set: oltre a Mati e al solito e costante Romanò torna a vedersi anche Michieletto, con un paio di punti importanti nel sonoro 25-10 per tornare avanti. Anche Bottolo nel quarto set si riprende dopo la prova non brillantissima contro la Grecia, gli azzurri archiviano la pratica con il 25-19 che vale il 3-1 e di fatto la qualificazione. Il prossimo match è in programma martedì contro la Cechia, sempre nella cornice del PalaPanini di Modena.