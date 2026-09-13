L'Italvolley non sbaglia un colpo, batte la Slovacchia e vola agli ottavi

Non c’è due senza tre: l’Italvolley di De Giorgi conquista gli ottavi degli Europei maschili con la terza vittoria nel Pool A: dopo i 3-0 contro Svezia e Grecia arriva il 3-1 alla Slovacchia al PalaPanini di Modena. Mati domina nel primo set e trascina gli azzurri al 25-17, poi però gli ospiti reagiscono con il 27-25. Nel terzo parziale dominato dall’Italia (25-10) si rivede anche Michieletto, bene anche Bottolo nel quarto set (25-19).
L’Italia ipoteca la qualificazione alla fase a eliminazione diretta degli Europei, il percorso netto continua con la terza vittoria consecutiva ai danni della Slovacchia. Pronti via e nel corso del primo parziale i ragazzi di De Giorgi spingono subito sull’acceleratore, con un Pardo Mati magistrale nel ruolo di centrale. La Slovacchia si arrende 25-17, ma reagisce nel parziale subito successivo: pochi errori degli slovacchi, tanti (soprattutto in battuta) degli azzurri, che comunque hanno un set point a disposizione. La Slovacchia chiama un challenge e annulla di fatto il 2-0 all’Italia, andando poi a prendersi il set ai vantaggi con il 27-25 che significa 1-1.
Dopo la beffa l’Italvolley cambia completamente marcia nel terzo set: oltre a Mati e al solito e costante Romanò torna a vedersi anche Michieletto, con un paio di punti importanti nel sonoro 25-10 per tornare avanti. Anche Bottolo nel quarto set si riprende dopo la prova non brillantissima contro la Grecia, gli azzurri archiviano la pratica con il 25-19 che vale il 3-1 e di fatto la qualificazione. Il prossimo match è in programma martedì contro la Cechia, sempre nella cornice del PalaPanini di Modena.