VOLLEY

L'Italvolley non sbaglia un colpo, batte la Slovacchia e vola agli ottavi

Altra vittoria dopo il successo con la Grecia: 25-17, 25-27, 25-10 e 25-19 per volare agli ottavi

13 Set 2026 - 23:18
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Non c’è due senza tre: l’Italvolley di De Giorgi conquista gli ottavi degli Europei maschili con la terza vittoria nel Pool A: dopo i 3-0 contro Svezia e Grecia arriva il 3-1 alla Slovacchia al PalaPanini di Modena. Mati domina nel primo set e trascina gli azzurri al 25-17, poi però gli ospiti reagiscono con il 27-25. Nel terzo parziale dominato dall’Italia (25-10) si rivede anche Michieletto, bene anche Bottolo nel quarto set (25-19).

L’Italia ipoteca la qualificazione alla fase a eliminazione diretta degli Europei, il percorso netto continua con la terza vittoria consecutiva ai danni della Slovacchia. Pronti via e nel corso del primo parziale i ragazzi di De Giorgi spingono subito sull’acceleratore, con un Pardo Mati magistrale nel ruolo di centrale. La Slovacchia si arrende 25-17, ma reagisce nel parziale subito successivo: pochi errori degli slovacchi, tanti (soprattutto in battuta) degli azzurri, che comunque hanno un set point a disposizione. La Slovacchia chiama un challenge e annulla di fatto il 2-0 all’Italia, andando poi a prendersi il set ai vantaggi con il 27-25 che significa 1-1.

Dopo la beffa l’Italvolley cambia completamente marcia nel terzo set: oltre a Mati e al solito e costante Romanò torna a vedersi anche Michieletto, con un paio di punti importanti nel sonoro 25-10 per tornare avanti. Anche Bottolo nel quarto set si riprende dopo la prova non brillantissima contro la Grecia, gli azzurri archiviano la pratica con il 25-19 che vale il 3-1 e di fatto la qualificazione. Il prossimo match è in programma martedì contro la Cechia, sempre nella cornice del PalaPanini di Modena. 

volley
europei
italia
slovacchia

Ultimi video

06:41
DICH VELASCO QUIRINALE DICH

Velasco: "Gruppo unito e fantastico"

01:07
MCH MATTARELLA VOLLEY NAPOLI MCH

Europei Volley, anche Mattarella in piazza del Plebiscito per Italia-Svezia

00:51
DICH EKATERINA ANTROPOVA DICH

Volley, Antropova: "La Turchia è stata migliore di noi"

00:17
DICH MYRIAM SYLLA DICH

Volley, Sylla: "Questo argento brilla quanto l'oro"

01:34
RULLO VOLLEY ITALIA-POLONIA 5/9 SRV

L'Italia piega la Polonia e vola in finale agli Europei

00:38
DICH EGONU POST POLONIA DICH

Egonu: "Fiera della squadra. Con la Turchia daremo tutto"

01:48
DICH VELASCO POST POLONIA DICH

Velasco: "Amo queste partite. Domani sarà tosta e lunga"

01:03
RULLO/13 VOLLEY ITALIA-SVEZIA 2/9 SRV

L'Italia di Velasco rimonta la Svezia e vola in semifinale all'Europeo

10:52
DICH VELASCO DICH

Velasco: "La mia squadra segua l'esempio di Fede Brignone"

06:24
DICH DE GIORGI DICH

De Giorgi: "Europeo? L'obiettivo è arrivare a Milano per la finale"

02:44
DICH PRES MANFREDI DICH

Manfredi: "L'obiettivo è qualificarci per le Olimpiadi del 2028"

01:58
Volley, le squadre azzurre

Volley, le squadre azzurre

01:10
DICH VELASCO SU MOVIMENTO PALLAVOLO SRV

Velasco: "Dobbiamo pensare di non aver vinto nulla"

02:20
DICH ROBERTO PIAZZA (ALLENATORE MILANO) 21/10 DICH

Piazza: "L'obiettivo è quello di migliorarsi sempre. Andiamo avanti"

01:11
DICH LUCIO FUSARO (PRESIDENTE POWERVOLLEY MILANO) 21/0 DICH

Fusaro: "L'obiettivo è quello di migliorarsi sempre. Andiamo avanti"

06:41
DICH VELASCO QUIRINALE DICH

Velasco: "Gruppo unito e fantastico"

I più visti di Volley

L'Italia più forte delle interruzioni per pioggia: esordio ok agli Europei, Svezia battuta 3-0

MCH MATTARELLA VOLLEY NAPOLI MCH

Europei Volley, anche Mattarella in piazza del Plebiscito per Italia-Svezia

L'Italia non si ferma: Grecia battuta 3-0, è due su due agli Europei

Elena Pietrini, schiacciatrice della Savino Del Bene Scandicci, in versione modella.

"Un estate al mare": i ricordi delle pallavoliste

Azzurre, il sogno triplete d'oro sfuma in finale: sul tetto d'Europa sale la Turchia

RULLO/13 VOLLEY ITALIA-SVEZIA 2/9 SRV

L'Italia di Velasco rimonta la Svezia e vola in semifinale all'Europeo

Notizie del giorno
Vedi tutti
Adzic: "Emozioni contrastanti. Momento magico? Ho trovato minuti"
00:01
Adzic: "Emozioni contrastanti. Momento magico? Ho trovato minuti"
Lecce-Monza 3-2: gli highlights
00:01
Lecce-Monza 3-2: gli highlights
Napoli-Bologna 1-0: gli highlights
00:01
Napoli-Bologna 1-0: gli highlights
Sassuolo-Juventus 3-2: gli highlights
00:01
Sassuolo-Juventus 3-2: gli highlights
Lazio-Milan 2-2: gli highlights
00:01
Lazio-Milan 2-2: gli highlights