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Volley, Europei maschili: l’Italia batte la Grecia e fa due su due

I ragazzi di De Giorgi piegano gli ellenici 3-0 con il punteggio di 25-23, 25-23 e 25-16

12 Set 2026 - 23:06
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Non sbaglia l’Italia di De Giorgi, che nella seconda giornata degli Europei maschili di volley piega la Grecia 3-0 con il punteggio di 25-23, 25-23 e 25-16. Bottolo è un po’ appannato nel primo set, ma Lavia e compagni riescono ad avere la meglio nonostante i muri degli ellenici. Nel secondo set sale in cattedra anche Romanò, poi nel terzo gli azzurri chiudono la pratica. L’Italia tornerà in campo domani, contro la Slovacchia.

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L’Italvolley fa due su due nel Pool A degli Europei di volley maschile: secco 3-0 anche alla Grecia a Modena. Il primo set è estremamente combattuto, con gli ellenici che sono micidiali a muro. Lavia tiene a galla gli azzurri (Bottolo non lucidissimo), e il primo parziale si chiude 25-23 in favore dei ragazzi di De Giorgi. Il secondo parziale è molto simile al primo, ma cambiano gli interpreti: oltre a Lavia salgono in cattedra per l’Italia anche Romanò e Porro, per chiudere nuovamente 25-23 e portarsi sul 2-0. Sulle ali dell’entusiasmo gli azzurri volano via nel terzo set sul 15-9, tengono il distacco e poi chiudono con il definitivo 25-16 che significa 3-0 finale e seconda vittoria consecutiva. Ora per i ragazzi di De Giorgi c’è la sfida contro la Slovacchia, domani nella terza giornata. 

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