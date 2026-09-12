Volley, Europei maschili: l’Italia batte la Grecia e fa due su due

Non sbaglia l’Italia di De Giorgi, che nella seconda giornata degli Europei maschili di volley piega la Grecia 3-0 con il punteggio di 25-23, 25-23 e 25-16. Bottolo è un po’ appannato nel primo set, ma Lavia e compagni riescono ad avere la meglio nonostante i muri degli ellenici. Nel secondo set sale in cattedra anche Romanò, poi nel terzo gli azzurri chiudono la pratica. L’Italia tornerà in campo domani, contro la Slovacchia.
L’Italvolley fa due su due nel Pool A degli Europei di volley maschile: secco 3-0 anche alla Grecia a Modena. Il primo set è estremamente combattuto, con gli ellenici che sono micidiali a muro. Lavia tiene a galla gli azzurri (Bottolo non lucidissimo), e il primo parziale si chiude 25-23 in favore dei ragazzi di De Giorgi. Il secondo parziale è molto simile al primo, ma cambiano gli interpreti: oltre a Lavia salgono in cattedra per l’Italia anche Romanò e Porro, per chiudere nuovamente 25-23 e portarsi sul 2-0. Sulle ali dell’entusiasmo gli azzurri volano via nel terzo set sul 15-9, tengono il distacco e poi chiudono con il definitivo 25-16 che significa 3-0 finale e seconda vittoria consecutiva. Ora per i ragazzi di De Giorgi c’è la sfida contro la Slovacchia, domani nella terza giornata.