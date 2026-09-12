Volley, Europei maschili: l’Italia batte la Grecia e fa due su due

L’Italvolley fa due su due nel Pool A degli Europei di volley maschile: secco 3-0 anche alla Grecia a Modena. Il primo set è estremamente combattuto, con gli ellenici che sono micidiali a muro. Lavia tiene a galla gli azzurri (Bottolo non lucidissimo), e il primo parziale si chiude 25-23 in favore dei ragazzi di De Giorgi. Il secondo parziale è molto simile al primo, ma cambiano gli interpreti: oltre a Lavia salgono in cattedra per l’Italia anche Romanò e Porro, per chiudere nuovamente 25-23 e portarsi sul 2-0. Sulle ali dell’entusiasmo gli azzurri volano via nel terzo set sul 15-9, tengono il distacco e poi chiudono con il definitivo 25-16 che significa 3-0 finale e seconda vittoria consecutiva. Ora per i ragazzi di De Giorgi c’è la sfida contro la Slovacchia, domani nella terza giornata.