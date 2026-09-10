Volley, Europei maschili: buona la prima per l’Italia, Svezia ko 3-0

Buona la prima per l’Italvolley maschile, che iniziano con una vittoria la fase a gironi degli Europei 2026. In Piazza del Plebiscito a Napoli la pioggia interrompe più volte l’esordio degli azzurri di De Giorgi, ma dopo le interruzioni i Campioni del Mondo in carica regolano la Svezia con un secco 3-0, con il punteggio di 25-22, 25-21 e 25-17. Per Giannelli e compagni ora c’è il match con la Grecia, in programma sabato a Modena.



Tutto facile per l’Italia all’esordio del Pool A degli Europei di volley 2026, a Napoli in Piazza del Plebiscito gli azzurri regolano la Svezia 3-0. Il match inizia con qualche minuto di ritardo per via della pioggia, con l’Italia che poi prende subito il largo sul 5-1. Dopo il time-out svedese il divario va a fisarmonica, con gli uomini di De Giorgi che accelerano e rallentano. Sul 22-18 e dopo un’altra lunga interruzione per via del diluvio l’Italia riesce a chiudere il primo set, portato a casa con il punteggio di 25-22. Gli azzurri iniziano a condurre anche nel secondo parziale, con Bottolo e Lavia che iniziano ad ingranare e a macinare punti. Soltanto verso la fine gli scandinavi si riavvicinano, ma con il 25-21 i padroni di casa si portano sul 2-0. Nel terzo e ultimo set l’Italia prende il largo: oltre ai soliti Bottolo e Lavia anche Romanò fa la differenza, per arrivare a chiudere con il 25-17 che significa 3-0 e prima vittoria nel Pool A. Da segnalare anche la buona prova di Sanguinetti, in posizione di centrale insieme a Galassi: nel finale anche spazio al ritorno di Michieletto, di buon auspicio in vista delle prossime gare. Il prossimo appuntamento degli azzurri è sabato 12 settembre, contro la Grecia al PalaPanini di Modena.