volley

Volley, Europei maschili: buona la prima per l’Italia, Svezia ko 3-0

Gli azzurri di De Giorgi partono con il piede giusto nella prima giornata del Pool A nel fantastico contesto di piazza del Plebiscito

10 Set 2026 - 23:43
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

LA PARTITA

Buona la prima per l’Italvolley maschile, che iniziano con una vittoria la fase a gironi degli Europei 2026. In Piazza del Plebiscito a Napoli la pioggia interrompe più volte l’esordio degli azzurri di De Giorgi, ma dopo le interruzioni i Campioni del Mondo in carica regolano la Svezia con un secco 3-0, con il punteggio di 25-22, 25-21 e 25-17. Per Giannelli e compagni ora c’è il match con la Grecia, in programma sabato a Modena.

Tutto facile per l’Italia all’esordio del Pool A degli Europei di volley 2026, a Napoli in Piazza del Plebiscito gli azzurri regolano la Svezia 3-0. Il match inizia con qualche minuto di ritardo per via della pioggia, con l’Italia che poi prende subito il largo sul 5-1. Dopo il time-out svedese il divario va a fisarmonica, con gli uomini di De Giorgi che accelerano e rallentano. Sul 22-18 e dopo un’altra lunga interruzione per via del diluvio l’Italia riesce a chiudere il primo set, portato a casa con il punteggio di 25-22. Gli azzurri iniziano a condurre anche nel secondo parziale, con Bottolo e Lavia che iniziano ad ingranare e a macinare punti. Soltanto verso la fine gli scandinavi si riavvicinano, ma con il 25-21 i padroni di casa si portano sul 2-0. Nel terzo e ultimo set l’Italia prende il largo: oltre ai soliti Bottolo e Lavia anche Romanò fa la differenza, per arrivare a chiudere con il 25-17 che significa 3-0 e prima vittoria nel Pool A. Da segnalare anche la buona prova di Sanguinetti, in posizione di centrale insieme a Galassi: nel finale anche spazio al ritorno di Michieletto, di buon auspicio in vista delle prossime gare. Il prossimo appuntamento degli azzurri è sabato 12 settembre, contro la Grecia al PalaPanini di Modena. 

volley
europei
mattarella
piazza del plebiscito
italia

Ultimi video

06:41
DICH VELASCO QUIRINALE DICH

Velasco: "Gruppo unito e fantastico"

01:07
MCH MATTARELLA VOLLEY NAPOLI MCH

Europei Volley, anche Mattarella in piazza del Plebiscito per Italia-Svezia

00:51
DICH EKATERINA ANTROPOVA DICH

Volley, Antropova: "La Turchia è stata migliore di noi"

00:17
DICH MYRIAM SYLLA DICH

Volley, Sylla: "Questo argento brilla quanto l'oro"

01:34
RULLO VOLLEY ITALIA-POLONIA 5/9 SRV

L'Italia piega la Polonia e vola in finale agli Europei

00:38
DICH EGONU POST POLONIA DICH

Egonu: "Fiera della squadra. Con la Turchia daremo tutto"

01:48
DICH VELASCO POST POLONIA DICH

Velasco: "Amo queste partite. Domani sarà tosta e lunga"

01:03
RULLO/13 VOLLEY ITALIA-SVEZIA 2/9 SRV

L'Italia di Velasco rimonta la Svezia e vola in semifinale all'Europeo

10:52
DICH VELASCO DICH

Velasco: "La mia squadra segua l'esempio di Fede Brignone"

06:24
DICH DE GIORGI DICH

De Giorgi: "Europeo? L'obiettivo è arrivare a Milano per la finale"

02:44
DICH PRES MANFREDI DICH

Manfredi: "L'obiettivo è qualificarci per le Olimpiadi del 2028"

01:58
Volley, le squadre azzurre

Volley, le squadre azzurre

01:10
DICH VELASCO SU MOVIMENTO PALLAVOLO SRV

Velasco: "Dobbiamo pensare di non aver vinto nulla"

02:20
DICH ROBERTO PIAZZA (ALLENATORE MILANO) 21/10 DICH

Piazza: "L'obiettivo è quello di migliorarsi sempre. Andiamo avanti"

01:11
DICH LUCIO FUSARO (PRESIDENTE POWERVOLLEY MILANO) 21/0 DICH

Fusaro: "L'obiettivo è quello di migliorarsi sempre. Andiamo avanti"

06:41
DICH VELASCO QUIRINALE DICH

Velasco: "Gruppo unito e fantastico"

I più visti di Volley

Azzurre, il sogno triplete d'oro sfuma in finale: sul tetto d'Europa sale la Turchia

DICH MYRIAM SYLLA DICH

Volley, Sylla: "Questo argento brilla quanto l'oro"

Volley: Europei donne, Italia ko in finale, Turchia vince al tie-break

DICH EKATERINA ANTROPOVA DICH

Volley, Antropova: "La Turchia è stata migliore di noi"

RULLO/13 VOLLEY ITALIA-SVEZIA 2/9 SRV

L'Italia di Velasco rimonta la Svezia e vola in semifinale all'Europeo

DICH VELASCO POST POLONIA DICH

Velasco: "Amo queste partite. Domani sarà tosta e lunga"

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:55
Fabregas frena gli entusiasmi: "Felice per cinque minuti, poi basta. Umili e pedalare"
23:43
L'Italia più forte delle interruzioni per pioggia: esordio ok agli Europei, Svezia battuta 3-0
MCH MATTARELLA VOLLEY NAPOLI MCH
23:40
Europei Volley, anche Mattarella in piazza del Plebiscito per Italia-Svezia
23:36
Fabregas, le stelle e tante alternative: il Como andrebbe imitato ma è praticamente impossibile
23:32
Italvolley a Napoli, grande spettacolo sugli spalti: c'è anche Mattarella