Europei volley, l’Italia cade nell’ultimo set: la Turchia si conferma campione d’Europa

Le azzurre cominciano subito bene e, dopo un apparente equilibrio nei primi punti, prendono il largo arrivando anche a nove lunghezze di vantaggio. Il primo set si conclude 25-16 grazie a Danesi. Subito bene Egonu e Antropova, autrici rispettivamente di sette e cinque punti.

Il secondo parziale sembra la fotocopia del primo, con la squadra di Velasco che sale 12-6, salvo farsi pian piano rosicchiare il vantaggio fino al 20-20. Nel momento decisivo le campionesse d’Europa in carica alzano il livello, e chiudono 25-22 con un mani-fuori di Vargas.



Nessun problema per l’Italia, che approccia al meglio il terzo set, dove prende subito un ottimo margine di vantaggio. Non c’è partita in questo parziale, che termina 25-12 grazie al punto finale di Antropova. Le turche reagiscono immediatamente, e nel quarto set partono fortissimo, salendo anche 10-3. L’Italia prova a crescere, e riesce a portarsi a -2, ma non riesce a completare la rimonta: finisce 25-21 per la squadra di Santarelli. L’inerzia del match è ormai dalla parte della Turchia che, complici i problemi in ricezione delle azzurre, passa subito avanti e amministra il vantaggio fino al decisivo 15-10, causato da un errore al servizio di Egonu. Dopo il titolo del 2023, le turche si confermano campionesse d’Europa. È comunque un buon argento quello dell’Italia dopo l’oro olimpico e mondiale.