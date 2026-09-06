EUROPEI VOLLEY

Europei volley, l’Italia cade nell’ultimo set: la Turchia si conferma campione d’Europa

Il sogno triplete delle azzurre sfuma in finale: la squadra di Santarelli si impone al tie-break

06 Set 2026 - 20:35
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 13
© afp
© afp
© afp

© afp

© afp

Termina con una sconfitta in finale delle azzurre agli Europei di volley: il titolo va alla Turchia, che si impone per 16-25, 25-22, 12-25, 25-21, 15-10). L’Italia parte forte e va avanti subito di un set, poi crolla a metà del secondo e si riprende nel terzo, totalmente dominato. La squadra di Velasco fatica nel quarto parziale, ed è costretta a cedere nell’ultimo e decisivo set. La Turchia, allenata dall’italiano Daniele Santarelli si conferma sul tetto d’Europa.

Le azzurre cominciano subito bene e, dopo un apparente equilibrio nei primi punti, prendono il largo arrivando anche a nove lunghezze di vantaggio. Il primo set si conclude 25-16 grazie a Danesi. Subito bene Egonu e Antropova, autrici rispettivamente di sette e cinque punti.
Il secondo parziale sembra la fotocopia del primo, con la squadra di Velasco che sale 12-6, salvo farsi pian piano rosicchiare il vantaggio fino al 20-20. Nel momento decisivo le campionesse d’Europa in carica alzano il livello, e chiudono 25-22 con un mani-fuori di Vargas.

Nessun problema per l’Italia, che approccia al meglio il terzo set, dove prende subito un ottimo margine di vantaggio. Non c’è partita in questo parziale, che termina 25-12 grazie al punto finale di Antropova. Le turche reagiscono immediatamente, e nel quarto set partono fortissimo, salendo anche 10-3. L’Italia prova a crescere, e riesce a portarsi a -2, ma non riesce a completare la rimonta: finisce 25-21 per la squadra di Santarelli. L’inerzia del match è ormai dalla parte della Turchia che, complici i problemi in ricezione delle azzurre, passa subito avanti e amministra il vantaggio fino al decisivo 15-10, causato da un errore al servizio di Egonu. Dopo il titolo del 2023, le turche si confermano campionesse d’Europa. È comunque un buon argento quello dell’Italia dopo l’oro olimpico e mondiale.

volley
europei

Ultimi video

02:19
DICH ANZANI ARRIVO FIUMICINO DICH

Anzani: "Siamo orgogliosi, per me è stato qualcosa di speciale dopo due estati difficili"

01:34
RULLO VOLLEY ITALIA-POLONIA 5/9 SRV

L'Italia piega la Polonia e vola in finale agli Europei

00:38
DICH EGONU POST POLONIA DICH

Egonu: "Fiera della squadra. Con la Turchia daremo tutto"

01:48
DICH VELASCO POST POLONIA DICH

Velasco: "Amo queste partite. Domani sarà tosta e lunga"

01:03
RULLO/13 VOLLEY ITALIA-SVEZIA 2/9 SRV

L'Italia di Velasco rimonta la Svezia e vola in semifinale all'Europeo

10:52
DICH VELASCO DICH

Velasco: "La mia squadra segua l'esempio di Fede Brignone"

06:24
DICH DE GIORGI DICH

De Giorgi: "Europeo? L'obiettivo è arrivare a Milano per la finale"

02:44
DICH PRES MANFREDI DICH

Manfredi: "L'obiettivo è qualificarci per le Olimpiadi del 2028"

01:58
Volley, le squadre azzurre

Volley, le squadre azzurre

01:10
DICH VELASCO SU MOVIMENTO PALLAVOLO SRV

Velasco: "Dobbiamo pensare di non aver vinto nulla"

02:20
DICH ROBERTO PIAZZA (ALLENATORE MILANO) 21/10 DICH

Piazza: "L'obiettivo è quello di migliorarsi sempre. Andiamo avanti"

01:11
DICH LUCIO FUSARO (PRESIDENTE POWERVOLLEY MILANO) 21/0 DICH

Fusaro: "L'obiettivo è quello di migliorarsi sempre. Andiamo avanti"

06:41
DICH VELASCO QUIRINALE DICH

Velasco: "Gruppo unito e fantastico"

01:58
DICH DANESI QUIRINALE DICH

Danesi al Quirinale: "Velasco fondamentale. Per ora siamo le più forti"

01:27
DICH ANTROPOVA QUIRINALE DICH

Antropova: "Orgogliose di essere di nuovo qui"

02:19
DICH ANZANI ARRIVO FIUMICINO DICH

Anzani: "Siamo orgogliosi, per me è stato qualcosa di speciale dopo due estati difficili"

I più visti di Volley

DICH VELASCO POST POLONIA DICH

Velasco: "Amo queste partite. Domani sarà tosta e lunga"

RULLO VOLLEY ITALIA-POLONIA 5/9 SRV

L'Italia piega la Polonia e vola in finale agli Europei

Egonu trascina le azzurre di Velasco: 3-1 alla Polonia, domani la finale contro la Turchia

RULLO/13 VOLLEY ITALIA-SVEZIA 2/9 SRV

L'Italia di Velasco rimonta la Svezia e vola in semifinale all'Europeo

DICH EGONU POST POLONIA DICH

Egonu: "Fiera della squadra. Con la Turchia daremo tutto"

L'Italia rimonta la Svezia e vola in semifinale agli Europei

Notizie del giorno
Vedi tutti
21:02
Bologna, Tedesco: "Non abbiamo meritato. Dovbyk e Piccoli insieme? Si può fare"
21:01
Da Sinner a Ghali, parata di vip nel paddock di Monza
20:55
Milan, Amorim: "Moreira titolare? È sicuro e coraggioso, è pronto"
20:49
Juve-Milan, l'Allianz Stadium ricorda Franco Baresi prima del fischio d'inizio
20:47
L'altra impresa di Kimi: a Monza ha fatto esultare per lui i tifosi Ferrari