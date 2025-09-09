Egonu, rinnovo con la Vero Volley Milano fino al 2027 e fascia da capitano

"Indossare la fascia da capitano è un onore e una grande responsabilità che ho accolto subito con entusiasmo"
Dopo la conquista dell'oro Mondiale, Paola Egonu ha rinnovato fino al 2027 il contratto che la lega alla Numia Vero Volley Milano, squadra dove è approdata nell'estate del 2023 e con cui ha conquistato una finale Scudetto, due finali di Supercoppa italiana, due finali di Coppa Italia e due podi in CEV Champions League. La 26enne fuoriclasse è stata anche nominata nuova capitana al posto di Alessia Orru che si è trasferita a giocare in Turchia.
"Indossare la fascia da capitano è un onore e una grande responsabilità che ho accolto subito con entusiasmo - ha dichiarato Egonu - Non vedo l’ora di raggiungere le mie compagne per iniziare questa nuova stagione. Ci aspetta un lungo cammino, sono certa che insieme e con la giusta determinazione raggiungeremo grandi obiettivi".
Il primo impegno della nuova stagione è il torneo di Courmayeur (26-27 settembre) con la partecipazione di Conegliano, Scandicci, Milano e Novara. Il campionato di pallavolo femminile inizia il 6 ottobre, mentre il primo trofeo ufficiale sarà assegnato il 18 con la Supercoppa tra Conegliano e Milano.
Commenti (0)