Egonu, rinnovo con la Vero Volley Milano fino al 2027 e fascia da capitano

Dopo la conquista dell'oro Mondiale, Paola Egonu ha rinnovato fino al 2027 il contratto che la lega alla Numia Vero Volley Milano, squadra dove è approdata nell'estate del 2023 e con cui ha conquistato una finale Scudetto, due finali di Supercoppa italiana, due finali di Coppa Italia e due podi in CEV Champions League. La 26enne fuoriclasse è stata anche nominata nuova capitana al posto di Alessia Orru che si è trasferita a giocare in Turchia.