Volley
VOLLEY

Egonu, rinnovo con la Vero Volley Milano fino al 2027 e fascia da capitano

"Indossare la fascia da capitano è un onore e una grande responsabilità che ho accolto subito con entusiasmo"

09 Set 2025 - 15:09

Dopo la conquista dell'oro Mondiale, Paola Egonu ha rinnovato fino al 2027 il contratto che la lega alla Numia Vero Volley Milano, squadra dove è approdata nell'estate del 2023 e con cui ha conquistato una finale Scudetto, due finali di Supercoppa italiana, due finali di Coppa Italia e due podi in CEV Champions League. La 26enne fuoriclasse è stata anche nominata nuova capitana al posto di Alessia Orru che si è trasferita a giocare in Turchia.

"Indossare la fascia da capitano è un onore e una grande responsabilità che ho accolto subito con entusiasmo - ha dichiarato Egonu - Non vedo l’ora di raggiungere le mie compagne per iniziare questa nuova stagione. Ci aspetta un lungo cammino, sono certa che insieme e con la giusta determinazione raggiungeremo grandi obiettivi".

Il primo impegno della nuova stagione è il torneo di Courmayeur (26-27 settembre) con la partecipazione di Conegliano, Scandicci, Milano e Novara. Il campionato di pallavolo femminile inizia il 6 ottobre, mentre il primo trofeo ufficiale sarà assegnato il 18 con la Supercoppa tra Conegliano e Milano.

egonu
vero volley

