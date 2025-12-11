Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Pattinaggio, Cdm pista lunga fa tappa in Norvegia: 14 azzurri ad Hamar

11 Dic 2025 - 17:48

Da venerdì 12 a domenica 14 dicembre, la Olympic Hall di Hamar (Norvegia) farà da palcoscenico alla quarta tappa stagionale dell'ISU Speed Skating World Cup, ossia il massimo circuito internazionale del pattinaggio di velocità su pista lunga. L'Italia si presenterà al via dell'evento con 14 atleti, gli stessi impegnati a Heerenveen nei giorni scorsi. Nel comparto maschile gareggeranno Francesco Betti (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Manuel Ghiotto (Fiamme Oro), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.S. Esercito), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) e Jeffrey Rosanelli (Fiamme Gialle). Nel settore femminile saranno in azione Francesca Lollobrigida (C.S. Aeronautica), Laura Lorenzato (Noale Ice), Serena Pergher (Fiamme Oro), Linda Rossi (Fiamme Azzurre), Emily Tormen (Fiamme Oro) e Maybritt Vigl (C.S. Carabinieri). 

La compagine azzurra sarà seguita in loco dagli allenatori nazionali Matteo Anesi e Alessandro Mazzoleni Ferracini, nonché dal direttore delle squadre nazionali Maurizio Marchetto, il quale ha tracciato il seguente bilancio nel raccordo fra l'appuntamento di Heerenveen e quello norvegese. "Nelle gare di Hamar sarà importante dare il massimo nell'ottica della qualificazione olimpica. Miriamo a entrare nelle posizioni valide del ranking laddove ora siamo fuori e, al contempo, a difendere i posti detenuti al momento. Purtroppo, in stagione siamo incappati in alcuni episodi avversi, ai quali non eravamo abituati. Però la forma e la condizione degli atleti sono buone. Resto convinto della bontà del lavoro intrapreso e sono fiducioso in merito alla possibilità di togliersi soddisfazioni importanti. Servirà gestire le gare con intelligenza, distribuendo al meglio le energie e leggendo puntualmente le diverse fasi della competizione. Di nuovo, non potremo contare su David Bosa e Alessio Trentini, però il resto del gruppo è pronto e motivato a fare bene sul ghiaccio norvegese".

Ultimi video

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

01:08
JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

01:47
La torcia al Quirinale

La torcia al Quirinale

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

00:57
DICH MATTARELLA OLIMPIADI DICH

Mattarella: "L'Olimpiade parli a tutti con forza"

00:49
DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

00:56
MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

00:42
MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

02:22
DICH BEPPE SALA TORCIA OLIMPICA dalla mixed DICH

Milano-Cortina, Sala: "Per Santa Giulia tutto a posto, superati gli scogli delle ultime settimane"

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

I più visti di Altri Sport

rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

MCH NHL CHE BOTTA CONTRO LA BALAUSTRA MCH

Romanov, che botta contro la balaustra

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:16
Mondiale per club volley, Conegliano fa l'en plein nel girone
19:11
Sci alpino, Cdm: Vinatzer guida azzurri in gigante e slalom Val d'Isere
18:30
Basket, Petrucci conferma: "Il progetto Nba Europe è cosa fatta, manca solo la partenza"
18:08
Milano Cortina, Malagò: "Su accessibilità Paralimpiadi abbiamo fatto il nostro meglio"
17:48
Pattinaggio, Cdm pista lunga fa tappa in Norvegia: 14 azzurri ad Hamar