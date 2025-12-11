Pattinaggio, Cdm pista lunga fa tappa in Norvegia: 14 azzurri ad Hamar

La compagine azzurra sarà seguita in loco dagli allenatori nazionali Matteo Anesi e Alessandro Mazzoleni Ferracini, nonché dal direttore delle squadre nazionali Maurizio Marchetto, il quale ha tracciato il seguente bilancio nel raccordo fra l'appuntamento di Heerenveen e quello norvegese. "Nelle gare di Hamar sarà importante dare il massimo nell'ottica della qualificazione olimpica. Miriamo a entrare nelle posizioni valide del ranking laddove ora siamo fuori e, al contempo, a difendere i posti detenuti al momento. Purtroppo, in stagione siamo incappati in alcuni episodi avversi, ai quali non eravamo abituati. Però la forma e la condizione degli atleti sono buone. Resto convinto della bontà del lavoro intrapreso e sono fiducioso in merito alla possibilità di togliersi soddisfazioni importanti. Servirà gestire le gare con intelligenza, distribuendo al meglio le energie e leggendo puntualmente le diverse fasi della competizione. Di nuovo, non potremo contare su David Bosa e Alessio Trentini, però il resto del gruppo è pronto e motivato a fare bene sul ghiaccio norvegese".