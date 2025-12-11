Milano Cortina, Malagò: "Su accessibilità Paralimpiadi abbiamo fatto il nostro meglio"

"Sarà una sfida per tanti motivi, chi ci ha preceduto ha fatto molto bene, c'è un progressivo interesse per le Paralimpiadi, sia estive sia invernali. È chiaro che dietro c'è anche un aspetto culturale: c'è assoluto bisogno di sottolineare l'abbinamento nell'organizzazione, parliamo sempre di Olimpiadi e Paralimpiadi perché sappiamo anche le difficoltà organizzative che ci sono, non solo per l'accessibilità del luoghi ma anche per la logistica sui trasporti. Abbiamo cercato di fare il nostro meglio". Lo dice il presidente di Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, durante la presentazione dei palinsesti Rai per le Paralimpiadi alla Torre Allianz. "Il costo dei biglietti - aggiunge Malagò - è in linea con i grandi eventi internazionali, anzi più basso per certi versi. Per le Paralimpiadi andrà dai 15 a 40 euro, è un costo moderato. Sarebbe fantastico se mostrassimo attenzione e sensibilità per l'evento".