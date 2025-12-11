Fiorentina-Dinamo Kiev, le formazioni ufficiali

Tutto pronto al Franchi per la sfida di Conference League tra Fiorentina e Dinamo Kiev. Di seguito le formazioni ufficiali. FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodo, Richardson, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Kean, Dzeko. A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Ranieri, Parisi, Marí, Kospo, Kouadio, Mandragora, Sohm, Piccoli, Gudmundsson. Allenatore: Paolo Vanoli. DINAMO KIEV (4-3-3): Neshcheret; Tymchyk, Zakharchenko, Thiare, Dubinchak; Shaparenko, Mykhaylenko, Pikhalonok; Voloshyn, Guerrero, Kabaev. A disposizione: Blanuta, Burtnyk, Ignatenko, Morgun, Karavaev, Vivcharenko, Yatsyk, Yarmolenko, Rubchynskyi, Ogundana, Mykhavko. Allenatore: Igor Kostyuk.