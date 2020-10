Civitanova travolge Trento, prima vittoria per Vibo, Monza cade ancora

VOLLEY MASCHILE

Il primo turno infrasettimanale di SuperLega si è aperto con il monologo della Cucine Lube Civitanova, che nel big match della 3ª giornata conferma la sua imbattibilità in campionato sbarazzandosi dell’Itas Trentino in 3 set (25-15, 26-24, 25-18) e allungando a quota 14 la striscia delle sconfitte rimediate dai gialloblù in altrettante partite disputate all'Eurosuole Forum.

Terzo sorriso consecutivo per la Sir Safety Conad Perugia, che batte 3-0 (25-18, 25-14, 25-21) la Kioene Padova e si issa solitaria in vetta alla classifica di SuperLega. Il riassunto del match passa per le parole del grande ex, Dragan Travica: "Sono stato felice di ritrovare i miei vecchi compagni, sono molto legato a Padova. Riguardo la partita, direi che l’abbiamo giocata con molta qualità e che abbiamo lavorato molto in fase di contrattacco".

Ancora una sconfitta per la Top Volley Cisterna, che cade 1-3 (25-22, 21-25, 22-25, 21-25) contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza restando a zero punti in classifica. Avvio positivo dei padroni di casa che vincono il primo set, ma i ragazzi di Bernardi prima impattano e poi superano la squadra di Tubertini. Decisivo un Aaron Russell in stato di grazia (24 punti), oltre alla grande pressione dalla linea del servizio e molti muri punto (12 contro i 4 della Top Volley).

Senza punti anche la trasferta veronese della Vero Volley Monza. Dopo il colpaccio firmato a Modena, i brianzoli trovano contro la NBV il primo stop esterno della stagione. Sono i padroni di casa guidati da Stoytchev a fare festa, grazie al 3-1 (25-21, 22-25, 25-16, 25-23) su Beretta e compagni che regala la seconda vittoria consecutiva dopo quella pesante ottenuta a Trento. Per Verona la vendetta, dopo la sconfitta patita dai lombardi in Coppa Italia, è servita.

Arriva la prima sconfitta in campionato per l’Allianz Powervolley Milano, sconfitta 1-3 (19-25, 25-23, 25-27, 20-25) da una sorprendente Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Dopo un avvio in salita, Milano si sveglia e fa suo il secondo set, ma il vantaggio dilapidato nel terzo parziale (da 23-19) sposta definitivamente l’ago della bilancia dalla parte dei calabresi. "Purtroppo non siamo entrati in campo con la cattiveria giusta – analizza Riccardo Sbertoli. È un peccato, perché le occasioni le abbiamo avute e ce le siamo anche create".

RISULTATI E CLASSIFICA