Busto Arsizio vince, ma perde Poulter. Casalmaggiore si rialza

La Unet e-work Busto Arsizio esulta per la prima vittoria in campionato, ma per le farfalle resta una serata amara a causa del (nuovo) stop della palleggiatrice Jordyn Poulter. L'infortunio alla caviglia destra dell'americana sembra serio, e va inevitabilmente a rovinare il 3-0 (25-23, 25-18, 25-21) ai danni della Delta Despar Trentino costringendo Marco Fenoglio a rinunciare alla punta di diamante della sua squadra.