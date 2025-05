Serie A: Milan-Bologna antipasto di Coppa Italia, turnover per Conceiçao

Il Milan, pur giocando in casa, è destinato a fare un ampio turnover. Sergio Conceiçao deve fare a meno di Bondo, Sottil e Fofana, ma questo non gli vieterà di cambiare moltissimo. Panchina inizialmente per Maignan, probabilmente, coi soli centrali (Tomori, Thiaw e Pavlovic) come superstiti nel 3-4-2-1 rossonero. Sulla destra Walker con Terracciano sulla corsia opposta e Theo Hernandez inizialmente in panchina, così come Leao e Reijnders: Musah e Loftus-Cheek i centrali, Joao Felix e Chukwueze dietro la punta. Un centravanti che, pur avendo recuperato Tammy Abraham, sarà Santiago Gimenez: troppo importante ritrovare la vena realizzativa del messicano.