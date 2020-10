Conegliano ingiocabile: Scandicci surclassata 3-0

L'Imoco Volley Conegliano batte 3-0 (25-18, 25-16, 25-21) la Savino Del Bene Scandicci e archivia una pratica mai messa in discussione. Troppo forti le venete, ancora alla ricerca di un'avversaria in grado di complicare loro la corsa in un campionato che sembra già assegnato. Ci hanno provato le ragazze di Barbolini, nonostante le assenze di Pietrini e Markovic, ma nemmeno l'ingresso di Drewniok su Bosetti ha sortito effetto. Conegliano fa tutto, sceglie lei quando la partita deve finire. Ancora bene Adams, sorpresa delle gialloblù che presto tornerà a sedersi in panchina per far posto alla connazionale americana Hill (da qualche giorno tornata in Italia). Top scorer la regina del campionato: Paola Egonu, che ha chiuso con 14 punti.