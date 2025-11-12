Zverev nervoso e sconsolato se la prende con il... tabellone dello sponsor

È un Alexander Zverev sconsolato quello che si mette la racchetta in bocca dopo aver visto sfumare il break che avrebbe potuto dare una svolta alla partita contro Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino. Avanti 30-40 sul 2-2 nel secondo set (e in svantaggio di un set), il tedesco numero 3 del ranking mondiale subisce l'ace dell'azzurro che pareggia i conti e poi andrà a vincere il quinto game: "How?!", l'esclamazione di Zverev, che non crede a quello che vede. Zverev si lamenta poi di un tabellone con lo sponsor del torneo che si accende e si spegne dietro il suo avversario: il suo nervosismo è alle stelle...