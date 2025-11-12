Sinner: "Partita difficile, una vittoria così mi rende contento"

"E' stata una partita molto difficile, ho servito molto bene nei punti importanti. Ho avuto tante palle break sia nel primo che nel secondo set. Ormai io e Sachsa ci conosciamo molto bene, abbiamo cambiato tutti e due la tattica oggi. Lui ha giocato una buona partita a fondo campo, fortunatamente mi è bastato un break sia nel primo che nel secondo set. Sono molto contento ovviamente anche se non ci sono stati tanti scambi, non c'è stato il livello di ieri sera di Lorenzo (Musetti)". Lo ha detto Jannik Sinner nell'intervista a caldo post partita dopo il successo ottenuto con Alexander Zverev alle Atp Finals di Torino".