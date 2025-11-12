Da Cunha: "Questo Como non mi sorprende, Fabregas è troppo forte"

Lucas Da Cunha, capitano del Como, ha parlato a Sky Sport del momento di forma dei lariani, attualmente al settimo posto in campionato a pochi punti di distanza dalla zona calda per la corsa all'Europa: "Se penso a dove eravamo quando sono arrivato qui, in piena zona playout in Serie B, devo dire che non pensavo che le cose cambiassero così tanto. Pensandoci ora, però, non sono più sorpreso perché lavoriamo bene e abbiamo Fabregas e il suo staff che sono fortissimi". Sempre sull'allenatore del Como: "Mi ha cambiato ruolo e credo che abbia migliorato le mie prestazioni. Prima giocavo da esterno, ma fare meno uno contro uno durante le partite per me è importante, a centrocampo mi trovo meglio".