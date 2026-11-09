Wta Finals doppio, esordio con vittoria per Errani e Paolini: "Contente, ma lavoro non finito"

"Le condizioni non erano facili. Credo che abbiamo fatto un grande lavoro, ma le prossime partite saranno completamente diverse" ha spiegato Paolini come riporta Supertennis. La prossima le vedrà di fronte, nell'ultimo dei 4 match in programma domani, di fatto quando in Italia sarà quasi l'alba di mercoledì, contro la spagnola Cristina Bucsa e la statunitense Nicole Melichar-Martinez. "Domani (oggi NdR) ci alleneremo sicuramente, ci riposeremo, faremo qualche gioco con il team per rilassarci, divertirci un po' e preparare il match", ha spiegato Errani che quest'anno ha raggiunto due finali con Melichar-Martinez a Berlino e Toronto, durante l'assenza per infortunio di Paolini.