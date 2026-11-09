TENNIS

Wta Finals doppio, esordio con vittoria per Errani e Paolini: "Contente, ma lavoro non finito"

Vittoria in rimonta contro Katerina Siniakova e Taylor Townsend

09 Nov 2026 - 08:19
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© Getty Images

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Sara Errani e Jasmine Paolini iniziano le FAGE WTA Finals 2026 battendo in rimonta, 4-6, 6-1, 10-8, le numero 1 del tabellone, Katerina Siniakova e Taylor Townsend. E' la prima vittoria delle azzurre in tre confronti diretti, dopo le due sconfitte di quest'anno in semifinale a Indian Wells e in finale a Miami. "Abbiamo fatto un gran lavoro - ammette Paolini dopo la partita - ma non abbiamo ancora finito. Sulla carta questa era la partita più difficile del girone, però in campo no, perché comunque sono partite tutte da giocare".

Il percorso di Errani e Paolini nel Gruppo 2 proseguirà contro le numero 4 del tabellone, la spagnola Cristina Bucsa e la statunitense Nicole Melichar-Martinez, che quest'anno ha raggiunto due finali in coppia con Errani a Berlino e a Toronto.

"Sapevamo di non aver giocato al meglio, almeno io particolarmente, non mi sono sentita troppo bene nel primo set. Abbiamo solo detto di rimanere lì, di rimanere concentrate, cariche, aggressive e siamo riuscite a far girare la partita" ha commentato Errani, la doppista italiana più titolata (37 trofei di specialità), una delle sette giocatrici a vantare il Career Golden Slam in doppio (tutti i major e l'oro olimpico in bacheca), numero 1 del mondo di specialità per 87 settimane complessive.

"Le condizioni non erano facili. Credo che abbiamo fatto un grande lavoro, ma le prossime partite saranno completamente diverse" ha spiegato Paolini come riporta Supertennis. La prossima le vedrà di fronte, nell'ultimo dei 4 match in programma domani, di fatto quando in Italia sarà quasi l'alba di mercoledì, contro la spagnola Cristina Bucsa e la statunitense Nicole Melichar-Martinez. "Domani (oggi NdR) ci alleneremo sicuramente, ci riposeremo, faremo qualche gioco con il team per rilassarci, divertirci un po' e preparare il match", ha spiegato Errani che quest'anno ha raggiunto due finali con Melichar-Martinez a Berlino e Toronto, durante l'assenza per infortunio di Paolini.

sara errani
jasmine paolini

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