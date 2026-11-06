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© italyphotopress | ALEXANDER ZVEREV
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TENNIS

Atp Finals, tutti i qualificati per l'edizione 2026

Lo spagnolo vola a Torino grazie al ko di Fritz. Singolare e doppio: tutti i giocatori che si sono qualificati

06 Nov 2026 - 23:16
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