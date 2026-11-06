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TENNIS

Wta Finals, per l'ucraina Svitolina niente foto con le russe. E gli outfit finiscono nel mirino del web

La guerra cancella la foto di gruppo tre le giocatrici che prenderanno parte al torneo di fine stagione. Intanto piovono critiche per la scelta degli abiti

06 Nov 2026 - 19:30
20 foto
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La foto ricordo di gruppo alle Wta Finals 2026 di Indian Wells è stato cancellata a favore di ritratti individuali delle tenniste partecipanti. Sebbene la stessa Wta abbia affermato in un comunicato ufficiale che la scelta sia soltanto un modo per valorizzare la storia e la personalità di ogni singola atleta, sembra che la decisione sia legata al fermo rifiuto dell'ucraina Elina Svitolina di posare in uno scatto collettivo insieme alla russa Mirra Andreeva e alla bielorussa Aryna Sabalenka. L'atleta, nata ad Odessa, avrebbe rifiutato di condividere il momento con le due colleghe a causa del conflitto in Ucraina. La Svitolina, dallo scoppio del conflitto nel 2022, ha rifiutato di stringere la mano alle avversarie russe e bielorusse al termine degli incontri. Allo stesso tempo però fa discutere la scelta degli outfit per le giocatrici: su internet in molti hanno criticato gli abiti indossati per lo shooting. 

wta finals
elina svitolina
mina andreeva
sabalenka

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