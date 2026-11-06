Wta Finals, per l'ucraina Svitolina niente foto con le russe. E gli outfit finiscono nel mirino del web

La foto ricordo di gruppo alle Wta Finals 2026 di Indian Wells è stato cancellata a favore di ritratti individuali delle tenniste partecipanti. Sebbene la stessa Wta abbia affermato in un comunicato ufficiale che la scelta sia soltanto un modo per valorizzare la storia e la personalità di ogni singola atleta, sembra che la decisione sia legata al fermo rifiuto dell'ucraina Elina Svitolina di posare in uno scatto collettivo insieme alla russa Mirra Andreeva e alla bielorussa Aryna Sabalenka. L'atleta, nata ad Odessa, avrebbe rifiutato di condividere il momento con le due colleghe a causa del conflitto in Ucraina. La Svitolina, dallo scoppio del conflitto nel 2022, ha rifiutato di stringere la mano alle avversarie russe e bielorusse al termine degli incontri. Allo stesso tempo però fa discutere la scelta degli outfit per le giocatrici: su internet in molti hanno criticato gli abiti indossati per lo shooting.