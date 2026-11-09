Turismo

No rete cellulare e un solo benzinaio tra i ghiacciai del Canada

La Icefields Parkway collega Lake Louise a Jasper, 230 km attraversando uno dei paesaggi più spettacolari del Canada

di Redazione Drive Up
09 Nov 2026 - 08:08
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Il Canada è il secondo Stato al mondo per estensione ma il quarto meno densamente popolato: solo 4 abitanti per km quadrato. La maggior parte del Paese è disabitata ed è la natura la vera protagonista, con i grandi parchi, i ghiacciai e la fauna definite da un clima severo, ostile, freddo. Per questi motivi, viaggiare in lungo e in largo, da costa a costa è un'esperienza che richiede un'adeguata preparazione.
Senza rete cellulare
Pianificare un itinerario in Canada è un po' come organizzare un viaggio in Australia o in nord Africa. La geografia obbliga a tutelarsi e a non sottovalutare i rischi della distanza. A informare i turisti ci sono addetti ai lavori, operatori e persino la segnaletica stradale che, nel caso della Icefileds Pakway, avvisa che per 230 km non ci sarà alcuna copertura della rete cellulare. Da Lake Louise a Jasper, nella Provincia dell'Alberta, sul versante Est delle Montagne Rocciose sarete soltanto voi e la vostra automobile.
Un solo benzinaio
Una delle strade più panoramiche e spettacolari del mondo è anche un percorso da studiare per i rischi della sua complessità. Oltre a non poter garantire comunicazioni, c'è soltanto una stazione di rifornimento e il consiglio è di fare il pieno prima di entrare nella Highway 93 North. Senza soste si impiegano circa 3 ore, conviene però approfittarne per visitare il Columbia Icefield (si può camminare sul ghiacciaio), il Peyto Lake e le cascate Athabasca Falls e Sunwapta Falls. Il periodo ideale è da fine giugno a inizio settembre perché in inverno la neve cade impetuosa. Se invece amate l'avventura, il rischio è tutto vostro

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