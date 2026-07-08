Wimbledon, eterno Djokovic: batte Auger-Aliassime e va in semifinale contro Sinner. Avanti anche Zverev

Sfuma la potenziale impresa di Felix Auger-Aliassime (3), che esce di scena nei quarti di finale a Wimbledon: è vittoria per Novak Djokovic (7), che centra le semifinali dopo una maratona di oltre cinque ore e sfiderà Jannik Sinner nel penultimo atto del torneo. I tennisti danno subito vita a una battaglia senza esclusione di colpi, con un grande equilibrio al servizio e le ottime capacità di reazione del canadese, che non soccombe all'esperienza di Nole. Il serbo ha bisogno di un interminabile tiebreak (12-10) per chiudere il primo set, poi ha un momento di blackout e concede troppo spazio al rivale, che fa suo il secondo parziale con un netto 6-3. Nole rende la pariglia nel terzo parziale (6-3) e avrebbe la chance di chiudere i giochi nel quarto, ma si ritrova a inseguire: Auger-Aliassime si fa rimontare e portare al tiebreak, ma la spunta e la sfida arriva dunque al quinto set. Qui la battaglia è senza esclusione di colpi, con Nole che va sul 5-4 e non sfrutta l'occasione. Si arriva dunque al super-tiebreak e, qui, non c'è assolutamente storia: Djokovic vola subito sul 6-3 e non si volta indietro, aumentando il suo margine fino al 10-4 finale. Il serbo vince dunque dopo 5h15' di gioco, regalandosi le semifinali e la sfida a Sinner: 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 il punteggio.