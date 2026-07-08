WIMBLEDON

Tennis, Fery dà spettacolo: Cobolli eliminato a Wimbledon

Grande prova dell'inglese che batte Flavio in tre set: ora se la vedrà con Zverev

08 Lug 2026 - 18:39
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© Getty Images

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Si chiude nel peggiore dei modi l'avventura di Flavio Cobolli a Wimbledon: il match dei quarti lo domina Arthur Fery, che si impone in tre set sull'italiano e vola in semifinale nello Slam di casa. Impietosi i parziali del match: finisce 6-4, 7-6(4), 6-0 in 2 ore e 14 minuti di gioco. Adesso se la vedrà con il tedesco Alexander Zverev, che non ha problemi nel travolgere lo statunitense Taylor Fritz con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2.

Giornata da dimenticare per Flavio Cobolli, che saluta Wimbledon nel peggiore dei modi: perdendo in tre set contro Fery, spinto dal pubblico di casa e capace di imporsi nel terzo parziale addirittura con un netto 6-0. Ma è in tutto il match che il britannico, che aveva eliminato Dimitrov agli ottavi e che prima di iniziare il torneo non era nemmeno in top 100 Atp, domina. La prima occasione per strappare il servizio ce l'ha in realtà l'italiano, ma sul 3-3 Fery si difende per poi trovare il break nel momento più importante, quello che gli vale il 6-4. Nel secondo, Cobolli si porta in vantaggio (2-0) ma viene immediatamente ripreso. Non ci sono ulteriori colpi di scena fino al tie-break, che va all'inglese: 7-4 e 2-0 nel conto dei parziali.

Ma è a questo punto che Cobolli crolla definitivamente: dopo aver concesso solo una palla break in due set, ne mette addirittura 6 a disposizione di Fery, che scarta tre volte il regalo e chiude con un impietoso 6-0 lasciando l'avversario a 0 al momento di servire per il match. Una partita da cancellare al più presto per Cobolli, che non riesce a centrare la sua prima semifinale a Wimbledon. Lo fa invece l'altro 2002 in campo: Arthur Fery era arrivato al massimo al secondo turno di Melbourne, mentre nel tabellone principale di Roland Garros e Us Open non ci è ancora entrato. In casa, invece, fa l'impresa e arriva alla semifinale. Se la vedrà però con Alexander Zverev: 6-4, 6-4, 6-2 su Fritz.

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