Tennis, Fery dà spettacolo: Cobolli eliminato a Wimbledon

Giornata da dimenticare per Flavio Cobolli, che saluta Wimbledon nel peggiore dei modi: perdendo in tre set contro Fery, spinto dal pubblico di casa e capace di imporsi nel terzo parziale addirittura con un netto 6-0. Ma è in tutto il match che il britannico, che aveva eliminato Dimitrov agli ottavi e che prima di iniziare il torneo non era nemmeno in top 100 Atp, domina. La prima occasione per strappare il servizio ce l'ha in realtà l'italiano, ma sul 3-3 Fery si difende per poi trovare il break nel momento più importante, quello che gli vale il 6-4. Nel secondo, Cobolli si porta in vantaggio (2-0) ma viene immediatamente ripreso. Non ci sono ulteriori colpi di scena fino al tie-break, che va all'inglese: 7-4 e 2-0 nel conto dei parziali.