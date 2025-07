Wimbledon: oggi in campo tre azzurri negli ottavi. Si parte con Cobolli, poi tocca a Sonego e Sinner

C'è grande attesa a Wimbledon per il secondo lunedì dei Championships, quando negli ottavi saranno di scena Jannik Sinner e gli altri due italiani rimasti nel tabellone, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Una giornata destinata a tingersi d'azzurro: mai tanti italiani si erano spinti fino alla seconda settimana del terzo slam stagionale. Il numero uno del mondo affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov nel suo 17° ottavo di finale Slam in carriera, il quarto di fila sui prati del torneo londinese. L'altoatesino avrà di fronte un veterano, n.19 del seeding, alla 15.a partecipazione ai Championships, dove nel 2014 raggiunse la semifinale. Cinque i precedenti tra i due: conduce Sinner 4-1, con il bulgaro che si è aggiudicato il primo confronto, Roma 2020, perdendo i successivi quattro. In caso di successo Sinner dopo quello con Luca Nardi potrebbe essere costretto a un altro derby, con Sonego.



Il 30enne torinese avrà di fronte lo statunitense Ben Shelton, n.10 del seeding, e spera di bissare i quarti raggiunti agli Australian Open. Un match in salita per Sonego, contro uno dei giovani emergenti del circuito. I precedenti sorridono al talento di Atlanta (3-1) ma sono sempre stati match combattuti. A completare il magnifico trittico ci ha pensato Cobolli, che alla seconda partecipazione a Wimbledon ha ottenuto il suo miglior risultato in uno Slam. Il 23enne romano è atteso da uno dei granatieri del circuito, il 36enne croato Marin Cilic, 198 cm di potenza esplosiva al servizio ma nel frattempo sceso al n.83 Atp. In caso di vittoria, Cobolli si potrebbe regalare un quarto d'eccezione contro Djokovic, che sarà opposto all'australiano Alex de Minaur. Il primo a scendere in campo sarà Cobolli, impegnato sul campo numero 2 dalle 12. Poi toccherà a Sonego, che farà il secondo incontro sul campo numero 1 (dove si comincia alle 14). L'ultimo in ordine di tempo sarà Sinner, che chiuderà il campo Centrale.