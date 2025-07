Wimbledon, Kyrgios respinto all'ingresso: "Ero senza documenti"

Già, perchè prassi vuole che tutti vengano controllati all'ingresso a Wimbledon, in particolare borse e borsoni. Tutti nessuno escluso, così anche Kyrgios si è dovuto sottoporre alla perquisizione: "Mi hanno perquisito come fossi uno qualsiasi. Di solito non sono uno che chiede: 'Sai chi sono?' quando cerco di accedere agli eventi, ma una cosa così non mi era mai capitata". La gloria della finale di tre anni fa, per Nick, sembra davvero molto lontana...