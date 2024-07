Wimbledon: Fabio Fognini lotta, ma deve arrendersi al terzo turno con Roberto Bautista Agut

TENNIS

Il ligure si è dovuto arrendere in cinque set per 6-7 6-3 7-5 6-7 4-6 dopo diversi stop per pioggia

© Getty Images Fabio Fognini ci ha messo tutto sè stesso, ma alla fine l'avventura a Wimbledon si chiude al terzo turno di fronte allo spagnolo Roberto Bautista Agut. Il ligure ha lottato per due giorni sull'erba inglese perdendo però dopo cinque set per 6-7 6-3 7-5 6-7 4-6 e mancando così una grande occasione per tornare agli ottavi di finale dello Slam.

Primo set molto equilibrato con i turni di servizio che rimangono pressoché invariati, per lo meno sino al quinto game quando Fognini ha una palla break a proprio favore, salvato da due ottime prime di Bautista Agut che poco dopo ha un'occasione simile senza sfruttarla. Si va al tie-break dove il ligure si prende due mini-break immediatamente portandosi sul 4-1 prima di perdere però la concentrazione commettendo due doppi falli consecutivi e dovendosi quindi arrendere per 8-6 allo spagnolo.

All'inizio del secondo set il 37enne di Arma di Taggia appare pronto al riscatto ottenendo quattro occasioni per strappare il servizio all'avversario, ma l'ex numero 9 della classifica ATP non lascia spazio lasciando invariata la situazione. Poco dopo però Bautista Agut cade e subisce una piccola storta alla caviglia che non gli impedisce di ottenere un'altra palla break, annullata da Fognini con un grande dritto. Alla fine però l'azzurro porta a casa il punto di vantaggio e riporta la partita in equilibrio grazie al punteggio di 6-3.

Tutto si ribalta però molto velocemente con l'iberico che si prende il servizio in apertura della terza frazione di gioco volando immediatamente sul 3-0. L'azzurro però al quinto game cambia passo e si prende due palle del contro-break che sfrutta anche grazie agli errori di dritto dell'avversario che gli consegnano il pareggio e al decimo gioco avrebbe anche due set point, annullati da Bautista Agut. Il ligure non si ferma lì e, grazie ad alcuni passanti di grande livello, passa per 7-5.

Le emozioni non mancano al quarto set dove Fognini ha subito due palle break, mancate soprattutto per alcune imprecisioni in risposta alla seconda di servizio sul dritto, una situazione che favorisce il numero 112 al mondo che ha due occasioni per passare poco dopo e che al quarto game trova il break per andare sul 3-1. L'imperiese si riscatta subito e pareggia i conti, vivendo poi nuovamente altri due game "da botta e risposta" che porta la partita sul 5-4 con Fognini pronto a battere per rimanere nel set. La pioggia interrompe tutto e costringe i giocatori a tornare in campo il giorno dopo.

Ripartenza subito sprint con i due che tengono senza problemi il servizio andando al tie-break dove lo spagnolo prende il largo e si aggiudica il set per 7-6. Si arriva quindi al quinto set con Fognini che sbaglia più volte in risposta perdendo al terzo game il turno di servizio, rispondendo però subito dopo e ritornando in parità. Il ligure continua però a faticare dovendosi salvare sempre con colpi più complicati, tuttavia al nono game arriva un doppio fallo pericoloso che consegna al break decisivo a Bautista Agut e gli consente di vincere per 6-4.